‘Als ik alleen met m’n kinderen op vakantie ga ben ik de dappere papa’

In de serie Daddy issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week Tim en Sander, die graag alleen met hun kinderen op reis gaan.

Als vader alleen met je kinderen van 4, 12, 15 en 17 jaar voor zes weken naar de Filippijnen? “Mijn omgeving verklaarde me voor gek”, zegt Tim van der Vliet (53). ,,Voor de meeste ouders lijkt dat misschien een hel, maar alleen met je kinderen reizen is het mooiste wat er is. Reizen is het enige waar je rijker van wordt.” En dat geldt zéker voor een vader met zijn kinderen, zegt hij.

‘Als één grote bunch van liefde zweefden we over de eilanden’

Tim van der Vliet noemt zichzelf een ‘papa 2.0’. Hij doet zijn best om een aanwezige, actieve en relaxte vader te zijn. Samen op reis gaan, zonder zijn vrouw, is daar een belangrijk onderdeel van. ,,Mensen vinden het ontzettend bijzonder. Op reis vraagt iedereen: ‘Waar is mama?’ Als ik dan vertel dat ze gewoon thuis is, kijken ze me met grote ogen aan. Mijn vrouw houdt gewoon niet zo van het strand, waarom zou ze dan per se mee moeten?”

Ook zijn vrouw gaat weleens alleen met de kinderen op reis, naar Japan waar haar familie woont. Maar dan vraagt niemand in het vliegtuig waar papa is, vertelt Tim. ,,Of ze denken ‘wat zielig, een moeder alleen met al die kinderen’. Terwijl ik vooral hele leuke reacties krijg.”

Onzin natuurlijk, dat het voor een vader specialer en ‘dapperder’ is om met de kinderen een verre reis te maken, vindt hij. ,,Tja, dat is toch dat vastgeroeste rollenpatroon”, zegt Tim. ,,We denken onterecht dat moeders meer met de kinderen doen, meer voor hen zorgen en intiemer contact met ze hebben.”

Een kwetsbare vader met papa-ego

Vooral op reis merkt Tim dat hij en zijn kinderen dichterbij elkaar komen. Zoals na die ene duik waar het bijna misging. Hij was aan het hyperventileren onder water en had eigenlijk de duik moeten afbreken. Toch ging hij maar door, omdat hij zijn kinderen niet wou teleurstellen. Het ging bijna mis, totdat hij zich op het nippertje wist te redden ‘met een zelfontwikkelde ademtechniek’. Eenmaal weer veilig terug op de boot ontstond er een mooi moment, vertelt hij.

,,Het gesprek dat we toen hadden was eigenlijk het mooiste van de hele reis. Ik legde mijn kinderen uit dat ik me liet meeslepen door peer pressure. Door mijn papa-ego. Dat ik altijd maar doe alsof papa stoer en oké is, maar papa is niet altijd oké.” Dit soort momenten met je kinderen zijn zo belangrijk voor de band, zegt Tim. ,,Van onze reizen heb ik geleerd dat ik kwetsbaar mag zijn en mijn kinderen in vertrouwen kan nemen.”

Ook marketingconsultant en reisjournalist Sander Abbes (48) uit Egmond aan Zee ziet wat reizen met de band tussen hem en zijn kinderen kan doen. De grote vakanties, zoals een half jaar met de camper touren door Europa of twee maanden naar Australië, onderneemt hij met het hele gezin, inclusief zijn vrouw. Maar er is ook altijd ruimte voor quality time met zijn kinderen één op één. ,,Ik zal nooit vergeten hoe ik samen met Kai snorkelde bij het Great Barrier Reef en een rifhaai onder ons door zwom. Ik zie nog hoe zijn ogen achter zijn duikbril twee keer zo groot werden en hij mijn hand fijnkneep. Het is bijzonder om je kinderen te zien genieten. Ik geniet meer van zijn reactie op de haai, dan van de haai zelf.”

Mannen onder elkaar

Maar herinneringen maken hoeft heus niet ver van huis. Ook in Nederland vindt vader Sander het belangrijk om alleen met zijn kinderen op pad te gaan. Vooral zijn zoon houdt net zoveel van avontuur als hij. In de natuur overnachten, paragliden of een weekend naar Campground Twente, waar je kunt abseilen vanaf een verkeerstoren. ,,We hebben dat weekend in Twente veel mooie vader-zoonmomenten beleefd. Dat begon al in de auto bij het luisteren van foute top-100 muziek. Er kwam een nummer langs met het woord horny erin en mijn zoon vroeg me wat betekende. Dat was een goed moment om hem het een en ander uit te leggen.”

Met z’n vieren hadden we dit soort gesprekken nooit gehad, zegt Sander. ,,De dynamiek verandert als ik alleen met mijn kinderen op pad ga. Kai komt dan helemaal los. We zijn dan echt mannen onder elkaar.”

Samen op reis stap je even uit de papa-rol, vindt ook Tim. ,,Het is zó leuk. Je bent echt samen aan het ontdekken. Bovendien leer je andere kanten van jezelf kennen. Zoals de moederrol, zegt Tim. ,,Ineens liep ik met mijn kleine in een draagzak. Je bent even vader en moeder tegelijk.” Hij raadt dan ook elke vader aan om alleen met de kinderen op vakantie te gaan. ,,Het is echt niet zo bijzonder of moeilijk als het lijkt. Je moet het gewoon doen!”

