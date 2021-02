Ann (37) kreeg halverwege zwangerschap borstkanker: ‘Dochtertje heeft mijn leven gered’

Hun geluk kon niet op toen Ann Butaye, al tien jaar samen met architect Thomas (36), in januari vorig jaar ontdekte dat ze zwanger was van haar tweede kind. ,,Ons zoontje Jools, nu vier, zou er een broer of zus bij krijgen, we waren euforisch”, vertelt Ann. Toch waren er ook mixed feelings. ,,Want net op het moment dat ik ontdekte dat ik zwanger was, kreeg ik last van bloederige tepelafscheiding. De hypochonder in mij zei dat er iets niet klopte, maar de artsen bleven er vier maanden lang van overtuigd dat het symptoom een hormonaal verschijnsel van de zwangerschap was. ‘Maak je maar geen zorgen, de kans dat jij borstkanker hebt, is amper één procent. Want je bent jong en er komt geen kanker voor in je familie’.”