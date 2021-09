Annika's zoon (12) wil geen vaccin: 'Opvoedkundig komen we er niet uit’

Goed OpgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: De zoon (12) van Annika (42) wil geen coronavaccin halen, maar zijn vader is het daar niet mee eens.

,,Onlangs kreeg mijn zoon de brief van de GGD met daarin de oproep voor het coronavaccin”, vertelt moeder Annika. ,,Zijn vader en ik wonen niet meer samen. Zowel zijn vader als ik zijn gevaccineerd en daarom heeft zijn vader zoiets van: hij moet gewoon gaan. Mijn gevoel zegt juist: het is zijn eigen keuze. Er wordt wel iets in je lichaam gespoten, en daar moet je het wel mee eens zijn.”

De zoon van Annika is heel duidelijk: hij wil niet gevaccineerd worden. ,,Ik ben hierover met hem in gesprek gegaan. Wat blijkt: hij is ontzettend bang voor naalden”, legt ze uit. ,,Ik probeer hem van informatie te voorzien en laat hem bijvoorbeeld het nieuws kijken. Ook door die kennis vindt hij het twijfelachtig wat het coronavaccin op de lange termijn gaat doen. Dit alles beangstigt hem en daarom kiest hij ervoor om liever niet gevaccineerd te worden”, vertelt de moeder. ,,Tot grote teleurstelling van zijn vader, want die vindt het met het oog op de middelbare school noodzakelijk. Het is niet dat ik niet wil dat onze zoon gevaccineerd wordt, maar het is zijn eigen keuze. Als hij het later pas wil halen, dan vind ik dat ook goed.”

Quote Als je van tevoren al weet waar jij wilt dat het gesprek op uitdraait, dan heb je geen echt gesprek. Kinderen voelen dat haarfijn aan Annalotte Ossen, orthopedagoog

‘Het kan altijd nog’

Annika en haar ex-partner komen er opvoedkundig gezien niet uit. ,,Dat betekent dat ik de keuze toch aan mijn zoon ga overlaten. Mijn ex-partner zal de keuze van mijn zoon moeten accepteren, wat deze ook zal zijn.” Hoewel Annika haar zoon het liefst zou vaccineren, wil ze hem niet dwingen. ,,Het is een grens waarvan ik vind dat je hem niet kan overschrijden. Als ik hem nu dwing tot een vaccin, kan dat een hele traumatische ervaring worden. Dat wil ik voorkomen en bovendien: het kan altijd nog.”

Orthopedagoog Annalotte Ossen adviseert ouders in soortgelijke situaties eerst samen in gesprek te gaan. ,,Zo kun je eerst met elkaar afstemmen hoe je in de situatie staat. En in dit geval dus ook: Als we van mening verschillen, wat betekent dat dan voor ons kind? Nadat je als ouders in gesprek bent gegaan, is het moment om het kind erbij te betrekken”, aldus Ossen.

Keuze opleggen

Wettelijk gezien hebben ouders nog zeggenschap over een kind van 12. ,,In principe mogen ouders dus bepalen of ze willen dat hun kind gevaccineerd wordt en kan je dit verplichten”, legt Ossen uit. Maar zo zwart-wit is het niet. ,,De vraag is natuurlijk in hoeverre je een kind van 12 wilt dwingen.”

Een keuze opdringen aan je kind, dat kun je dus beter niet doen. ,,Het vraagt aandacht. Ga daarom in gesprek met je kind.” Daarbij is het noodzakelijk om je eigen overtuigingen los te laten. ,,Als je van tevoren al weet waar jij wilt dat het gesprek op uitdraait, dan heb je geen echt gesprek. Kinderen voelen dat haarfijn aan. Wees echt nieuwsgierig naar waarom jouw kind besloten heeft wel of geen vaccin te nemen.” Inhoudelijk betekent dat bijvoorbeeld doorvragen naar de informatiebronnen van jouw kind. ,,Daar heb je ook een taak in als ouder; kijken of een kind op een betrouwbare manier aan informatie is gekomen”, legt ze uit. ,,Het is goed dat Annika in gesprek is gegaan met haar zoon.” Een eenduidig antwoord is er niet te geven. ,,In wezen heeft ze twee keuzes: haar kind het vaccin opleggen of de keuze bij het kind leggen. En voor beide is iets te zeggen.”

Geef het tijd

Tot slot raadt Ossen aan om de kwestie tijd te geven. ,,Dat iemand iets nu niet wil, betekent niet dat dat straks ook nog zo is”, legt ze uit. ,,Soms willen ouders dat dit soort beslissingen snel genomen worden. Terwijl je ook tijd mag nemen om het te laten bezinken en erover na te denken.” Kom je er echt niet uit, dan kan het misschien ook helpen om advies aan een derde te vragen. ,,Raadpleeg bijvoorbeeld een arts die zowel jou als jouw kind van objectieve informatie kan voorzien over het wel of niet laten vaccineren.”

