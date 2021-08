Baby die tijdens evacuatievlucht uit Afghanistan werd geboren, is vernoemd naar het toestel

Een baby, die geboren werd in een Amerikaans militair vliegtuig dat met evacués uit Afghanistan naar Duitsland vloog, is vernoemd naar dat toestel. Het meisje kreeg de naam ‘Reach’, naar het vliegtuig, Reach 828.

,,We hebben met de ouders van de baby gepraat die aan boord van de C-17 onderweg naar Ramstein werd geboren", vertelde Air Force-generaal Tod Wolters bij de briefing op het Pentagon. ,,Ze hebben het kleine meisje ‘Reach’ genoemd, omdat het call sign van de C-17 die hen van Qatar naar Ramstein vloog ‘Reach’ was.”

Het Amerikaanse leger had tijdens het weekend al laten weten dat een vrouw bevallen was tijdens een vlucht van Qatar naar Duitsland. Tijdens de bevalling traden complicaties op, maar de toestand van de vrouw verbeterde toen het vliegtuig minder hoog ging vliegen om de luchtdruk te laten toenemen.

Soldaten hielpen bij het ter wereld brengen van het meisje in het vliegtuig. Het meisje is een van de tot nu toe zeker drie baby's die tijdens de evacuatieoperatie uit Afghanistan ter wereld zijn gekomen. Twee andere baby's werden in een medische kliniek geboren, terwijl Reach het levenslicht zag in een C17-transportvliegtuig waarmee haar ouders werden geëvacueerd.

‘Geen Amerikaans staatsburger’

Hoewel ze in een Amerikaans legervliegtuig geboren werd, komt Reach in principe niet in aanmerking voor het Amerikaans burgerschap. Volgens de richtlijnen van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt een ‘in de VS geregistreerd vliegtuig buiten het Amerikaanse luchtruim niet beschouwd als onderdeel van het Amerikaanse grondgebied. Een kind dat in een dergelijk vliegtuig buiten het Amerikaanse luchtruim wordt geboren, verwerft daarom geen Amerikaans staatsburgerschap vanwege de geboorteplaats’, klinkt het.

Toch sprak Wolters de hoop uit dat Reach op een dag Amerikaans staatsburger zal worden en bij de luchtmacht zal gaan werken.

Volledig scherm Soldaten omringen de pas bevallen vrouw na de landing op de Amerikaanse luchtbasis Ramstein in Duitsland. © AFP

