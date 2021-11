Baby heeft mamahonger: leg dat maar eens uit aan je baas

Negen maanden na de eerste lockdown beleefde Nederland een kleine geboortegolf. Dylan, het zoontje van Jolien van Cranenburgh uit Veere, werd in september 2019 geboren. ,,Werkweken van 80 uur waren toen geen uitzondering. Ik ben zzp’er en vaar groepen rond met een zeilboot, geef zeillessen, ben personal trainer en lifecoach. Tussendoor was ik ook nog havenmeester. Een hectisch leven.” Toch gaf Lisa borstvoeding. Dylan accepteerde ook flesjes afgekolfde melk, die haar man Tim kon geven. ‘s Ochtends en ‘s avonds voedde Jolien zelf. ,,In mei, Dylan was toen zes maanden, werd ik zwanger van mijn tweede. Lisa werd in februari 2021 geboren. Door corona kwam bijna alles stil te liggen. Ik kon heel veel thuis zijn, gezellig met de kleintjes.”



Jolien en haar man Tim gaven Lisa vanaf het begin ook flesjes met afgekolfde melk. Die weigerde ze halsstarrig. De geur van mama’s borst en haar warmte ontbraken. En mama was toch in de buurt. Vijf tot zeven keer per dag wilde ze aan de borst. Toen het toeristenseizoen op gang kwam en de beperkingen teruggedraaid werden, werd dat een probleem. Jolien: ,,Lisa was het er niet mee eens dat ik zoveel weg was en kwam dan om in te halen ‘s nachts wel zes keer. Te weinig slaap, hard werken, heen en weer sjezen; het was niet meer te doen. Half september raakte ik overspannen. Ik begin nu een beetje bij te komen, vooral omdat het seizoen voorbij is. Ik hoop dat Lisa deze winter van de borst af gaat, anders heb ik volgend seizoen een probleem. Ik vraag me wel af: hoe doen andere werkende moeders dat? Hoe meer ik overdag afbouw, hoe meer ze ‘s nachts komt halen.”