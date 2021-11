Bang dat je je baby iets aandoet? ‘Dat heet intrusie en is vrij normaal’

MoedermisèreEr zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het eenmaal zo ver is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf of in je hoofd gebeurt. In Moedermisère lees je wat niemand je vooraf vertelde over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: intrusies over je baby.

Dat lang niet alle moeders een roze wolk ervaren na de geboorte van hun kind, is tegenwoordig steeds bekender. Maar dat heel veel moeders (en ook vaders) die eerste periode last hebben van nare, opdringerige gedachten en beelden over hun eigen kind, ligt nog wél in de taboesfeer. Dat stelt postpartum-specialist Tilda Timmers van FrouFrou Begeleiding. ,,Ik krijg in mijn praktijk veel vrouwen die worstelen met deze zogenaamde intrusies en die zichzelf daardoor een slechte moeder vinden.”

Baby uit het raam

Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de kersverse moeders (en ook vaders) te maken krijgt met intrusies. ,,Het gaat om indringende gedachten of beelden waarin je je eigen kind kwaad doet”, vertelt Timmers. ,,Veelvoorkomende intrusies zijn bijvoorbeeld: bij het uitruimen van de vaatwasser voor je zien hoe je jouw baby met een broodmes steekt, een kussen over het hoofdje duwen, je kind uit het raam of van de trap gooien, de kinderwagen voor een auto duwen en je baby kopje onder laten gaan in bad. Deze vreselijke beelden of gedachten dringen zich aan je op, zonder dat je er iets aan kunt doen. Ontzettend naar.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens Timmers is inmiddels duidelijk dat intrusies voortkomen uit reacties in je brein. ,,Dat heeft te maken met de enorme, overweldigende verantwoordelijk die je voelt over je baby. Eigenlijk is het een waarschuwingsmechanisme vanuit je hersenen, maar dan allesbehalve subtiel. Het betekent zeker niet dat je jouw kind iets aan gaat doen, of dat je een slechte ouder bent”, zegt ze. ,,Je bent gewoon heel bang dat er iets ergs gebeurt met je kindje. Het is belangrijk om er met je omgeving over te praten, om het schuldgevoel te verminderen. Bedenk: het zijn maar gedachten, het komt heel veel voor, je bent niet je gedachten”, aldus de therapeute.

Quote Veelvoorko­men­de intrusies zijn voor je zien hoe je jouw baby met een broodmes steekt, een kussen over het hoofdje duwt, je kind van de trap gooit of je baby kopje onder laat gaan in bad Tilda Timmers

Alert blijven

Wel is het belangrijk om alert te blijven op deze intrusies en de impact die ze kunnen hebben. ,,Als ze leiden tot veelvuldig huilen, piekeren en slecht slapen, kan dat reden zijn om met een hulpverlener te gaan praten. Bovenop je slaapgebrek door de zorg voor je baby, hormonale schommelingen en de nieuwe leefsituatie, kan dat tot postnatale depressie of andere psychische klachten leiden”, zegt Timmers. ,,En soms blijken intrusies ook een gevolg van al langer sluimerende angsten, somberheid of dwangmatigheid. Voorkom in dat geval dat je roze wolk echt zwart wordt, en trek aan de bel. Je hoeft je niet te schamen: je bént geen slechte moeder als dit je overkomt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.