Bij meester Peter ga je eerst een potje voetballen en daarna huiswerk maken: ‘Afwisseling, daar gaat het om’

Eerst een rekensom en dan een penalty?

,,Nee, dat bepalen de kinderen zelf. Ze komen bij mij langs aansluitend op hun schoolrooster. Mijn kantoor zit in de kantine van korfbalvereniging Tempo in Alphen. Eerst eten en drinken we wat samen en vervolgens maken we een plan voor die dag. Eerst even sporten of hun huiswerk maken? Dat is aan het kind. De afwisseling is van groot belang: halfuurtje sporten en een halfuurtje huiswerk maken.”