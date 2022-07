Bijna verdronken: wat doet een reanimatie en IC-opname met een kind?

Jaarlijks overlijden er gemiddeld 13 kinderen ten gevolge van verdrinking in Nederland, en gemiddeld vinden er per jaar in totaal 78 verdrinkingen, met en zonder fatale uitkomst, van kinderen plaats in Nederland. Dat becijferde de Nationale Raad Zwemveiligheid onlangs. Meer dan de helft van de kinderen die overlijdt na verdrinking, overlijdt vóór aankomst in het ziekenhuis of op de afdeling spoedeisende hulp, omdat de reanimatie niet succesvol was. Het Kenniscentrum VeiligheidNL begon deze zomer, opnieuw, met een voorlichtingscampagne rondom zwemveiligheid. Ruim 83 procent van de ouders denkt nog steeds dat verdrinken gepaard gaat met gillen, spartelen, roepen of huilen, blijkt uit hun eigen peiling. Dat is een misvatting; kinderen verdrinken snel, en geluidloos.

Hart pompt geen zuurstof naar de hersenen

Er is geen seconde te verliezen als je een kind uit het water haalt, zegt kinder-IC-arts Corinne Buysse. ,,We zien dat er soms zelfs gefilmd wordt in plaats van dat er hulp wordt geboden. Doe je burgerplicht, haal het slachtoffer onmiddellijk uit het water en start de reanimatie; elke minuut die een kind langer onder water is, verslechtert de uitkomst.” Kinderen die de reanimatie overleven en op de IC terechtkomen, zijn heel even dood geweest, legt kinderneuroloog Maayke Hunfeld uit. Hun hart stopte omdat het lichaam onder water geen zuurstof kreeg. Hunfeld: ,,Als je hart het niet doet, pompt het geen zuurstof naar de organen, dus elke seconde telt. Hoe langer een kind onder water is geweest, hoe groter de kans op zuurstofgebrek waardoor het hart stopt en er hersenschade optreedt.”

De artsen Corinne Buysse, Maayke Hunfeld en een psycholoog volgen kinderen die een reanimatie overleefden en op de IC hebben gelegen met een multidisciplinaire follow-up polikliniek in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Ze doen dat jarenlang, tot de kinderen 18 jaar zijn, en zijn daarmee wereldwijd ook de eersten. De ogen van kinderziekenhuizen zijn op hen gericht, vertelt Buysse, want de werkwijze en verzamelde data zijn uniek. Ze werken momenteel aan een landelijke database van alle kinderen in Nederland die gereanimeerd zijn.

Van meervoudige handicap tot lager IQ

Veel van de patiëntjes op deze follow-up poli kwamen er terecht na een bijna-verdrinking. Kinderen die lang onder water zijn geweest, kunnen daar ernstige hersenschade aan overhouden en na een maandenlange IC-opname meervoudig gehandicapt blijven of alsnog overlijden. De aard van de gevolgen gaan van dat uiterste tot hele subtiele gevolgen zoals leer- en concentratieproblemen. Om die kleine gevolgen te kunnen herkennen móet je ze blijven volgen, zeggen deze artsen. Hunfeld geeft een voorbeeld: ,,Een kindje dat weigert te eten; zoiets kan voor ouders een raadsel zijn. Wij kunnen dat soms verklaren. De associatie met die vervelende sondevoeding zit er nog van tijdens de opname en daarom is het eten en slikken gevoelig.”

Van de kinderen die de reanimatie overleven gaat het met zo’n driekwart ogenschijnlijk goed, vertellen de artsen: ze kunnen weer terug naar hun oude school en lijken de oude. Toch blijkt uit de psychologische onderzoeken en metingen die ze uitvoeren bij de Rotterdamse poli dat hun IQ lager is dan voor de reanimatie, en vaak hebben ze last van concentratie- en leerproblemen. Dat is vaak niet in te halen of te herstellen, maar er kan wel op tijd passend onderwijs komen.

Ook ouders, broertjes en zusjes worden betrokken

De artsen betrekken ook het gezin van het kind. Hunfeld: ,,Ouders die hun kind bijna zagen doodgaan zien we later vaak met ptts-klachten terug, als de eerste paniek weg is en de opluchting van het overleven is weggezakt. Ieder piepje herinnert ze weer aan die tijd op de IC. Wij vragen ook naar hun welzijn; of ze goed kunnen slapen, of ze iets nodig hebben. Hetzelfde doen we bij broertjes en zusjes.”

Veel van de verdrinkingen zijn te voorkomen, zeggen de artsen: houd ze dus altijd in het zicht. Een kindje van twee dat in het water valt spreidt zijn armen als een zeester en zinkt naar de bodem; die zie je niet vechten tegen het water, legt Hunfeld uit. Bovendien kunnen kinderen die wel kunnen zwemmen alsnog verdrinken door bijvoorbeeld een hartritmestoornis, epilepsie of als er drugs of alcohol is gebruikt.

Kind in het water? Zo handel je adequaat: Haal een kind dat dreigt te verdrinken zo snel mogelijk uit het water, maar doe dit alleen als het voor jezelf veilig is Bel meteen 112 of laat een ander 112 bellen Start meteen met reanimeren als een kind niet ademt of vreemd ademt Film een verdrinking en een reanimatie nooit Via het Burgernetwerk komt er binnen zes minuten iemand om de reanimatie over te nemen, en ook de ambulance en helikopters zijn snel ter plaatse De deskundigen bij 112 praten je er doorheen en helpen je tot die professionele hulp er is.

