Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘Laat een jong kind alleen maar spelen op de opvang’

Door corona werd de ivf-behande­ling van Anja uitgesteld: ‘Ik stond er helemaal alleen voor’

Een ivf-behandeling is voor veel vrouwen geestelijk en fysiek zwaar. Ze krijgen wekenlang hormonen, waarna de eicellen uit het lichaam worden gehaald. Dit in de hoop dat ze bevrucht worden teruggeplaatst en het embryo zich succesvol innestelt. Het wordt allemaal extra zwaar als de behandeling door de coronacrisis wordt stopgezet of uitgesteld. Het overkwam veel vrouwen, onder wie Anja van Burgsteden (40) uit Uitgeest.

8 april