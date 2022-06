Dankzij een kwartiertje rennen vliegt de conditie van deze kinderen vooruit én zijn ze rustiger in de klas

Truusje liet haar kinderen vrijwillig uit huis plaatsen: ‘Kon ze na jaren geweld niet geven wat ze nodig hadden’

Jarenlang werd ze dagelijks bont en blauw geslagen, voor het oog van haar kinderen. Truusje van Zanten wilde haar zoon en dochter beschermen, dichtbij zich houden. Maar uithuisplaatsing was uiteindelijk de beste oplossing. Nu helpt ze ouders, in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede, die in hetzelfde schuitje zitten.

27 juni