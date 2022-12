De avontuurlijkste kinderboeken voor in de kerstvakantie

kinderboekenrecensieVan een vriendschap met een ijsbeer tot aan het vinden van een medaillon met een geheime code: kinderboekenrecensent Jaap Friso las een paar avontuurlijke kinderboeken die heel geschikt zijn voor in de kerstvakantie. Op de valreep ontdekte hij een van de mooiste boeken van het jaar. De zoon van de berentemmer , over een jongen die aan de armoede ontsnapt als blijkt dat hij schaakpartijen uit zijn hoofd na kan spelen.

Volledig scherm De magie van de verboden toren. © Uitgeverij Leopold

Een boek dat leest als een straalkacheltje

Zack voelt het leed van het gezin het meest op zijn schouders drukken. Hij was als enige in de buurt toen het jongste zusje de weg oprende en verongelukte. De familie verhuist daarna naar een groot huis waar een oude uitkijktoren staat die al jaren ongebruikt is en waar de kinderen niet naar binnen mogen. Zack volgt een geheimzinnig meisje dat de toren toch betreedt en samen ontdekken ze een medaillon met een geheime code.

Ben Guterson is bekend van zijn drieluik over het Winterhuishotel, ook al zo’n gebouw waar geheimzinnigheid omheen hangt. Samen met zijn broertje en twee zusjes zoekt Zack uit wat er met de uitkijktoren aan de hand is. Het zou toch mooi zijn als hij weer open kan voor toeristen; dat is bovendien goed voor de bed and breakfast die zijn ouders willen openen. Maar wie is die norse man die hen dwars probeert te zitten en waarom geloven de anderen niet dat Zack een meisje heeft leren kennen? Guterson doseert de magie heel precies waardoor het verhaal dicht bij de werkelijkheid blijft en je als lezer gelooft dat het zo kan gaan.

De manier waarop de gezinsleden elkaar vasthouden en met elkaar proberen het verdriet een plek te geven, is hartverwarmend. Een boek dat leest als een straalkacheltje.

‘De magie van de verboden toren’ van Ben Guterson, illustraties Lobke van Aar, vertaling: Imme Dros, Leopold, 10+

Volledig scherm De laatste beer. © Uitgeverij Volt

Innige vriendschap met een ijsbeer

‘Precies drie weken na haar aankomst op Bereneiland stond April Wood oog in oog met een ijsbeer’. Zo begint De laatste beer, het debuut van de Britse schrijfster Hannah Gold die achterin niet onterecht een don’t try this at home-disclaimer vermeldt. Hoe aaibaar de ijsbeer in dit verhaal ook is, hij blijft een wild beest met scherpe klauwen.

Maar in een boek kun je een innige vriendschap met een ijsbeer sluiten en dat doet April als ze samen met haar vader een halfjaar op een eilandje in de buurt van Noorwegen verblijft. Ze zijn er de enige bewoners, haar vader doet onderzoek naar klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Het eilandje ligt vlak bij Spitsbergen en bestaat echt, al verblijven er al lang geen ijsberen meer. Tijdens omzwervingen op het eiland ontdekt April een ijsbeer die met zijn poot verstrikt zit in het plastic. Ze voelt meteen dat ze niet bang voor het dier hoeft te zijn en bevrijdt hem uit zijn netelige positie. Ze houdt haar nieuwe vriendschap geheim voor haar vader die toch al nauwelijks naar haar omkijkt. Hij heeft het veel te druk met zijn waarnemingen op het weerstation en het binnenhouden van het verdriet om zijn overleden vrouw. De worsteling van vader en dochter om een nieuwe invulling te geven aan hun leven samen is invoelend. De onmacht maar ook de liefde spat er vanaf.

De laatste beer is zo’n magisch vriendschapsverhaal, waarvan je weet dat het niet kan, maar dat je graag wil geloven. Gold zet het een tikje dramatisch aan. Als April en de ijsbeer elkaar voor het eerst aankijken, weet ze het meteen: ‘Dit was de blik waar vriendschappen op gebouwd worden’. Ook de klimaatalarmistische boodschap wordt niet onder stoelen of banken geschoven. Het is de missie van April om beer naar een gebied op de Poolcirkel te krijgen waar meer soortgenoten leven en hij niet langer eenzaam zal zijn. Dat werkt onherroepelijk toe naar een ontroerend afscheid.

‘De laatste beer’ van Hannah Gold, illustraties Levi Pinfold, vertaling Pauline Michgelsen, Volt, 9+

Volledig scherm De zoon van de berentemmer. © Uitgeverij Ploegsma

Een van de indrukwekkendste kinderboeken van 2022

Nog een beer, maar dan eentje van wie in het boek al snel afscheid wordt genomen als Ciprian en zijn familie door mensensmokkelaars naar Frankrijk worden gebracht. Het betekent dat ze de beer, met wie ze op markten optraden, moeten vrijlaten. Van de beloofde, nieuwe toekomst komt niks terecht. Het gezin belandt in helse omstandigheden in een tentenkamp en moet hard ‘werken’ om de schuld af te lossen. Ciprian kijkt tijdens het zakkenrollen mee met schaakpartijen in het park en blijkt het talent te hebben om de partijen in zijn hoofd op te slaan. Vanaf daar neemt het verhaal een afslag die enigszins lijkt op die van de populaire Netflix-serie The Queen’s Gambit. De volwassenen die zich over hem ontfermen, luisteren naar bijnamen als Mevrouw Walvis, Louise Grijsoog en Gossé IJzerdraad en zijn stuk voor stuk ijzersterke personages.

De zoon van de berentemmer heeft vrijwel alles wat een goed kinderboek moet hebben. Het verhaal staat voorop en blijft door de onverwachte wendingen spannend en onbestemd, maar krijgt het einde dat je graag wilt. De maatschappelijke thema’s rond vluchtelingen, armoede, vooroordelen en onverdraagzaamheid worden scherp, maar ook met gevoel voor humor neergezet. Het gaat uiteindelijk vooral ook over liefde, hoop en medemenselijkheid. Op de valreep een van de indrukwekkendste kinderboeken van 2022.

‘De zoon van de berentemmer’ van Xavier Laurent-Petit, vertaling Leny van Grootel, Ploegsma, 12+

