Deze moeders brengen een ode aan het moederlijf: ‘Je mag trots zijn op je lichaam’

Negen maanden een kind dragen in je buik laat z'n sporen na. En na een paar weken weer in je spijkerbroek passen? Dat is vaak een illusie. Met de fotoserie Ode aan het Moederlijf willen fotograaf Sanne Ravensbergen en Anna Jacobs, oprichter van platform How About Mom, laten zien dat dat heel normaal is.

,,Het beeld in de maatschappij is dat je zo snel mogelijk weer je lichaam van voor de zwangerschap terug moet hebben. Daar kun je als moeder ongelooflijk onzeker van worden”, zegt Anna Jacobs. Ze is een van de oprichters van het platform How About Mom, dat zich richt op de moeder. ,,Onze belangrijkste missie is de zorg en support voor moeders verbeteren en taboes doorbreken. Daar sluit deze fotoserie heel goed bij aan.”

Het platform plaatste een oproep en 70 procent van de circa 600 respondenten gaf aan dat hun buik datgene was waar ze het meest onzeker over waren. ,,Dat vind ik tekenend”, zegt Jacobs. ,,Tijdens de zwangerschap wil iedereen aan de buik zitten, worden er foto’s en beeldjes gemaakt en is het allemaal fantastisch, maar na de bevalling wordt de buik zo snel mogelijk weggemoffeld en trekt iedereen corrigerende kleding aan. Waarom? Dat was voor ons een van de belangrijkste redenen om deze ode te brengen.”

Fotoserie

De fotoserie maakt meteen wat los, vertelt Jacobs. ,,Ik kreeg net een berichtje van een moeder die zei dat ze bezig was met afvallen, maar door de foto’s ook besefte dat ze gezegend is met haar lijf. Daar doen we het voor, we willen dat vrouwen voelen en merken dat ze er gewoon mogen zijn en trots mogen zijn op wat hun lichaam heeft gedaan.” Een oproep om mee te doen leverde direct zeventig reacties op. ,,En dat terwijl we specifiek vroegen om vrouwen in de omgeving van Utrecht.”

Ontzwangeren: herstel na de bevalling

Het herstel van je lichaam na je zwangerschap wordt ook wel ‘ontzwangeren’ genoemd. Wat kun je van ontzwangeren verwachten en hoe ga met ontzwangeren om? Ouders van Nu legt het uit. Naast foto’s van moeders met kindjes, is er ook een moeder zonder kindje gefotografeerd. ,,Niet alles heeft altijd een vreugdevolle afloop en voor de moeder in kwestie was dit onderdeel van het proces. Zo'n foto past ook bij het doorbreken van de taboes”, aldus Jacobs.

Eerlijk en divers

De foto’s zijn gemaakt door Sanne Ravensbergen, die haar werk als new born- en geboortefotograaf combineert met een baan als doula. ,,Ik zie dagelijks waar een moederlijf toe in staat is. Waarom moet dat verstopt worden als het niet perfect is naar de maatstaven van de maatschappij? Ik wil eerlijke en diverse beelden laten zien, vrouwen laten zien dat het volkomen normaal is dat je niet na een paar weken weer in een spijkerbroek past. Dat dat geen enkele reden is om je voor te schamen.”

Dat beaamt Jacobs: ,,Ik zou niets liever willen dan dat moeders massaal foto's blijven delen en sturen.” Maar, zegt ze, ook de maatschappij moet veranderen. ,,Het gaat niet alleen over moeders onderling, maar ook over hoe de maatschappij naar jonge moeders en vrouwen kijkt en de verwachtingen die zij heeft. Tot we zover zijn dat het moederlijf geaccepteerd is, blijven we stug doorgaan.”

Goed idee, zo'n ode?

De hele fotoserie met bijpassende verhalen is te zien op de website van How About Mom.

