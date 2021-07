Deze moeders laten baby’s vegetarisch eten. Hoe gezond is dat?

Koken & eten De baby die mee-eet met het gezin: volgens Britse mummy Rebecca kan dat best

4 juli Twee keer moeten koken voor het hele gezin, het is veel ouders met jonge kinderen een doorn in het oog. De Britse Rebecca Wilson besloot daarom haar eigen recepten te ontwikkelen die zowel voor ouders en baby’s vanaf 6 maanden lekker zijn. Dat leverde haar ruim 470.000 fans op én een kookboek. Haar recepten verschijnen binnenkort in een Nederlandse versie.