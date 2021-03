Deze mythes krijgen vrouwen te horen als ze zwanger zijn

Eten voor twee als je zwanger bent? En wat zegt de vorm van je buik over het geslacht? Als je zwanger bent, kom je ongetwijfeld in aanraking met verschillende bakerpraatjes. ,,Mensen kunnen moeilijk met onzekerheid omgaan en proberen zaken te duiden”, aldus verloskundige Simone Valk.

,,Als je straalt tijdens je zwangerschap krijg je een jongetje, want dochters nemen de schoonheid van hun moeder weg. Ik straalde toen ik zwanger was van mijn dochter, en tijdens de zwangerschap van mijn zoon was ik een soort zeekoe, dus die vlieger ging bij mij niet op’’, vertelt Miriam Mars (50). Ook Willemijn van Rijn-McGhee (32) kwam van een koude kermis thuis: ,,Ik hoorde dat een orgasme de bevalling zou opwekken. We hebben hard ons best gedaan, maar mevrouw moest toch echt gehaald worden met 42 weken.”

Bakerpraatjes komen van ‘bakers’, een soort kraamverzorgsters die tot de negentiende eeuw vroedvrouwen begeleidden. Na de professionalisering van het beroep begin twintigste eeuw, kregen bakers een slechte naam, omdat ze vaak dingen vertelden die medisch gezien helemaal niet klopten. Inderdaad: de zogenaamde ‘bakerpraatjes’. Simone Valk (64) heeft bijna veertig jaar ervaring als verloskundige en weet: ,,Vaak zit er wel een kern van waarheid in, zoals dat vrouwen veel trek hebben wanneer ze net zwanger zijn.’’

Je moet eten voor twee

Maar eten voor twee? Was het maar waar! Valk: ,,Zwangere vrouwen hebben vaak wel extra honger, maar dat wil niet zeggen dat we overal een dubbele portie van moeten nemen. Bij de groei van de baby vinden er miljoenen celdelingen plaats. Dat vreet energie. Maar die trek kun je beter opvangen met producten als roggebrood dan met gevulde koek. Het is aantrekkelijk om te denken: ‘ik word toch dik.’ Maar straks wil je die extra kilo’s niet onnodig meeslepen. Als leidraad zou ik zeggen: zwangere vrouwen moeten per dag 300 tot 350 calorieën extra eten. Meer niet.” Voor de beeldvorming: dat komt neer op een extra geklutst eitje, een volkoren boterham en een stuk fruit.

Een puntbuik? Dan krijg je een jongen!

Kun je aan jouw achterkant niet zien dat je zwanger bent? Dan krijg een jongen. Ben je echter zo rond als een tonnetje, dan ben je zwanger van een meisje. ,,Onzin”, volgens Valk. ,,Je kunt aan geen enkele buik zien of het een jongen of een meisje is. Veel vrouwen ervaren dat bij een tweede zwangerschap de buik meer naar voren hangt en dan wordt er al snel gedacht: ‘o, dus is het nu een jongen.’ Maar het is een bakerpraatje van het zuiverste water. Net als wanneer je je trouwring aan een draadje boven de buik laat zweven. Cirkels zouden op een jongen duiden, en links/rechts-bewegingen op een meisje. Gelukkig hebben we daar tegenwoordig geslachtsbepalende echo’s voor. Veel betrouwbaarder.”

De bevalling opwekken? Ananas of pittig eten!

Valk: ,,Na 40 weken zwangerschap neemt de kans dat de bevalling begint met het uur toe. Dus als je een van die dingen probeert zal er altijd wel iemand gaan bevallen. Er wordt veel aan dat soort middeltjes toegeschreven maar uiteindelijk is het gewoon toeval. Er is niets tegen pittig voedsel, en als het niet werkt heb je nog lekker gegeten. Ik kan kwalijker ‘therapie’ bedenken.”

Waarom zijn zwangere vrouwen soms verstrooid? In deze video van de Universiteit van Nederland legt biopsycholoog Renate de Groot (Open Universiteit) uit hoe dat zit: