Deze vaders hadden een huilbaby: ‘Mijn haren staan nog recht overeind bij babygehuil’

Daddy IssuesIn de serie Daddy issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week Mike en Freddie, die moesten dealen met een huilbaby.

De zoon van Mike (31, achternaam bij de redactie bekend) uit St.-Willebrord is nu 2,5 jaar en heeft bijna twee jaar lang twintig uur per dag gehuild. Natuurstenen, rustgevend speelgoed, in bad doen, extra moe maken of gewoon laten huilen; helemaal niks hielp. ,,Je voelt je zo machteloos. Stapelgek werd ik ervan”, zegt Mike. ,,En dan kon ik het huis nog ontvluchten. Mijn vrouw bleef thuis, maar ik was als internationaal chauffeur soms lang van huis.” Maar ook dat was mentaal vreselijk zwaar, vertelt hij. ,,Op het werk wil je thuis zijn om je vrouw te helpen, maar thuis wil je weg om het gehuil te ontvluchten. Na een werkweek van zeventig, of soms zelfs negentig, uur ben je namelijk gesloopt.”

Kinderarts Ineke de Kruijff, werkzaam bij het St. Antonius Ziekenhuis, helpt ouders met een huilbaby. Ze zag vroeger vooral moeders op het spreekuur met dit probleem. Vaders kwamen maar weinig. Maar zij hebben het óók zwaar, zegt Kruijff. Ze wil daarom een lans breken voor de vaders. ,,Er wordt vaak gezegd; vaders zijn toch veel van huis, zij gaan weer aan het werk terwijl de moeder verlof heeft en thuis opgescheept zit met de huilbaby. Maar ook de vader ervaart machteloosheid en slaapgebrek.”

Bovendien moeten ze ondanks alles presteren op het werk, terwijl ze er ook voor hun vrouw willen zijn, zegt Kruijff. ,,En als ze thuiskomen, maken ze alleen maar een huilende baby mee. De mooie momenten met je pasgeboren kind ontbreken.”

Quote Mijn haren gaan nog steeds recht overeind staan als ik een baby hoor huilen Freddy

‘Ik doe hem nog een keer wat aan’

Kruijff deed onderzoek naar de impact van een huilbaby op de ouders. Deze ouders ervaren meer stress, angst, depressie en bindingsproblemen dan ouders met een kind dat gemiddeld huilt (2 tot 2,5 uur per dag), blijkt uit haar onderzoek. Ook onderzocht ze het verschil tussen de vader en de moeder. Wat bleek? Moeders ervaren vooral stress door het huilen van de baby zelf, vaders vooral door de stress van de moeder.

Voor Freddy Onderstal (39) uit Ede ging dit niet op. Hij was degene met de meeste stress, want zijn vrouw werkte en hij zat thuis met de huilbaby. Het voelde alsof zijn zoon Valentijn ‘veertig uur per dag aan het huilen was’. Urenlang liep hij met hem op zijn arm; de enige manier om hem stil te krijgen. ,,Ik zat er helemaal doorheen. Je doet het natuurlijk niet, maar ik dacht weleens: als dat kind nu niet stopt, doe ik hem wat aan.”

Nog steeds heeft hij een trauma van die tijd, vertelt hij. ,,Mijn haren gaan recht overeind staan als ik een baby hoor huilen.” Het constante huilen geeft je het gevoel dat je faalt, zegt Freddy. Alsof je iets verkeerd doet. ,,Ik liep er dan ook niet mee te koop dat mijn kind een huilbaby was. Je wilt naar de buitenwereld toe de schijn ophouden dat alles koek en ei is. Dat je het meest fantastische kind ter wereld hebt. Níet dat je al maanden geen oog dichtdoet en je je baby achter het behang wilt plakken.”

Quote Duidelijke handvatten en concrete handelin­gen, dat hebben vaders vaak nodig Ineke de Kruijff

Speciale troosttechniek

Er heerst een taboe op openlijk praten over je huilbaby, zegt Kruijff. Zéker voor vaders, merkt zij op de poli. ,,Het is belangrijk dat ook vaders er meer over durven te praten. En dat ze erkennen dat het het plaatje wat ze in hun hoofd hadden niet klopt.” Pas dan kun je er als ouders samen iets aan doen en hulp gaan zoeken.

De beste oplossing om het huilen aan te pakken en de stress de baas te blijven, is sociale steun zoeken, medische oorzaken laten uitsluiten en de band tussen ouder en kind versterken, adviseert Kruijff. Ook zijn er speciale troosttechnieken die kunnen worden toegepast. Op de poli in het St. Antonius Ziekenhuis leren de ouders de 5S-troostmethode, die bestaat uit de volgende stappen: inbakeren, in een zijligging leggen, sussen, wiegen en laten zuigen. ,,Vooral bij de mannen werkt deze methode heel goed”, ziet Kruijff. ,,Duidelijke handvatten en concrete handelingen, dat hebben vaders vaak nodig.”

Het goede nieuws is dat het huilen uiteindelijk echt minder wordt. Zo ook bij de zoons van Freddy (nu 9 jaar) en Mike (nu 2,5 jaar). Al blijft het voor de zoon van Mike een zoektocht; hij bleek een autistische stoornis te hebben. Voor de zoon van Freddy waren rust en regelmaat de oplossing. ,,Pas na ongeveer een jaar kon hij de prikkels wat beter aan en kon ik eindelijk met hem spelen en een boekje voorlezen. Eindelijk begon toen het genieten.” Het is dan ook meer dan goed gekomen, zegt Freddy. ,,Ik mag het misschien niet zeggen, maar van mijn drie kinderen heb ik nu de sterkste band met Valentijn.”

Wanneer heb je officieel een huilbaby? Lees het antwoord en nog meer verrassende feitjes over huilen op Ouders van Nu.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.