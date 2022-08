Docent Bart komt op voor de stille leerling: ‘Er gaat zo veel potentie verloren’

Ben of was jij een stille leerling in de klas? Dan zal je jezelf herkennen in de LinkedIn-post van meester Bart Heeling. Op het platform gaat de docent viral met een oproep aan docenten, om de leerlingen waar je ‘geen kind aan hebt’ niet te vergeten.

Zelf is Bart docent op een cluster 4-school in het speciaal onderwijs. „De kinderen in mijn klas zijn tussen de zes en twaalf jaar oud, en vertonen afwijkende gedragsproblemen. Het reguliere onderwijs past niet bij hen, daarom zitten ze bij mij.” Hoewel kinderen op speciaal onderwijs sowieso iets meer aandacht nodig hebben, bestaat er volgens Bart altijd een duidelijk verschil tussen de mate waarin leerlingen daar ook om vrágen. „Ongeveer 80 procent van mijn leerlingen vertoont externe gedragsproblemen, die dus zichtbaar zijn. De andere 20 procent heeft juist interne problemen.”

Dat zorgt ervoor dat Bart altijd scherp moet zijn op het verdelen van zijn aandacht. En niet alleen hij, weet de meester: ook docenten in het reguliere onderwijs zouden de leerlingen waar je ‘geen kind aan hebt’ in het vizier moeten blijven houden. Hij richt zich in zijn betoog dan ook tot iedere docent.

We vergeten stille kinderen sneller

Zijn post is allesbehalve aanvallend bedoeld, benadrukt Bart. „We zijn als mensen reactief. Het is dus logisch dat we de stille kinderen sneller vergeten, en de leerlingen die juist om aandacht vragen, daarin voorzien. Maar de rustige kinderen die zich wel lijken te redden, hebben óók aandacht nodig”, zo stelt de meester.

Volgens Bart is het dan ook uitermate belangrijk om als docent altijd in de gaten te blijven houden hoe de aandacht in de klas verdeeld is. „Het risico bestaat dat als wij de stillere leerlingen niet zien, ze dat meenemen in hun volwassenheid. En dan gaat er zoveel potentie verloren. Het is onze missie als docenten om oog te hebben voor alle leerlingen.”

Quote Laat weten dat je hem of haar ziet. Bij binnen­komst, bij het weggaan of tijdens je ronde door de klas wanneer ze aan het werk zijn. Of teken een poppetje op het werk van die leerling. Zo simpel kan het zijn

Laat weten dat je hen ziet

Dat te grote klassen – waardoor docenten te weinig persoonlijke aandacht aan leerlingen kunnen geven – nou net één van de grote problemen van het lerarentekort is, beseft Bart maar al te goed. „Ik heb dertien jaar lang in het reguliere onderwijs gewerkt, dus ik weet hoe het is om grote klassen te hebben.” Toch is hij van mening dat dit geen reden voor het aandachtsprobleem hoeft te zijn; de docenten die denken niet iedereen aandacht te kunnen geven, maken volgens de meester een denkfout.

„Het gaat hier om het bewust aandacht geven aan leerlingen die er níet om vragen. Dat zijn er vaak maar een paar. Je hoeft dus niet dertig man in het vizier te houden. De andere leerlingen vragen zelf om de aandacht – en krijgen dit dan negen van de tien keer ook.” Bovendien zijn het kleine dingen die het verschil maken, stelt Bart. „Laat weten dat je hem of haar ziet. Bij binnenkomst, bij het weggaan of tijdens je ronde door de klas wanneer ze aan het werk zijn. Of teken een poppetje op het werk van die leerling. Zo simpel kan het zijn.”

Mijn mentor wist niet wie ik was

Hoewel de posts van Bart over het speciaal onderwijs regelmatig wat losmaken, blijft een aantal van bijna 5000 likes hem verbazen. „Ik deel veel verhalen op LinkedIn. Daar ben ik mee begonnen om de beeldvorming van speciaal onderwijs positief te beïnvloeden – ik hoorde zoveel vooroordelen. Meestal gaan mijn posts over de groep leerlingen die veel te vragen en te vertellen heeft. Om het in evenwicht te houden, besloot ik deze keer de stillere groep onder de aandacht te brengen.”

Dat blijkt een schot in de roos, want de post krijgt bijna driehonderd reacties. Veel mensen laten weten zich in de situatie die de docent schetst te herkennen. Eén van hen deelt zelfs de herinnering aan haar mentor, ‘die tijdens een ouderavond zei niet te weten wie ik was’. Bart is naar eigen zeggen blij dat hij met zijn post dit probleem onder de aandacht kan brengen. Want zoals gezegd: ook de stille leerlingen mogen we niet vergeten. Of zoals Bart gevat zijn post afsluit: ‘De brutalen hebben de halve wereld, de niet-brutalen hebben dus de andere helft.’

