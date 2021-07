Eerste landelijke staking in kinderopvang in twintig jaar, deze locaties doen mee

Vandaag wordt bij 538 kinderopvanglocaties verspreid over het land gestaakt. FNV-leden leggen een hele dag het werk neer, omdat deze vakbond en de werkgevers geen akkoord kunnen bereiken over de aanpak van de werkdruk.

In sommige gevallen sluit er vandaag een locatie. Opvangcentra proberen noodopvang te regelen voor kinderen met ouders met cruciale beroepen of voor kwetsbare kinderen. Toch kan de actie bij sommige organisaties volgens brancheverenging BK problemen geven. Kinderopvangcentra mogen namelijk geen extra mensen inhuren, omdat dat tegen de stakingswet ingaat.

De verwachting is dat ruim 2 procent van het personeel het werk zal neerleggen - zo’n 2500 mensen - terwijl in totaal 110.000 medewerkers werkzaam zijn in Nederland verspreid over 17.223 locaties. De ‘landelijke’ staking treft slechts 3,1 procent van alle locaties, leert een berekening. De 538 locaties waar vandaag gestaakt gaat worden, zijn hier te vinden.

Enorme last

De actiedag is voor ouders die worden getroffen, een enorme last. Zij zijn, als het goed is, al enkele dagen geleden geïnformeerd over de staking bij hun locatie, maar moeten nu kunst- en vliegwerk verrichten om hun kinderen gedurende de gewone werkdag elders te stallen.

Boze medewerkers van de dagopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en de voorschoolse & vroegtijdige educatie komen vanmorgen in Nieuwegein bijeen, waar zij zich als staker zullen registreren. Ook gaan ze daar in gesprek met Tweede Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en Peter Kwint (SP).

De FNV zit achter de eerste landelijke staking in de kinderopvang in twintig jaar. De bond wil dat werkgevers de groepsgrootte gaan aanpassen, maar die zeggen dat alleen het ministerie van Sociale Zaken en toezichthouder GGD kunnen kiezen voor een kleinere maximale groepsgrootte. Ze willen daarover in overleg met deze partijen.

Groepshulpen terug

Volgens de vakbond is het echter de keuze van iedere individuele werkgever om te beslissen of ze de groepen kleiner willen maken. Daarnaast willen de FNV-leden dat de groepshulpen terugkomen, zodat zij alle aandacht aan de kinderen kunnen geven, in plaats van aan de vuile vaat.

Ook willen de medewerkers in de kinderopvang dat de beschikbaarheidsdag wordt afgeschaft. Een pedagogisch medewerker moet op deze dag beschikbaar zijn met de mogelijkheid opgeroepen te worden.

De werkgevers in de kinderopvang stellen dat zij een prima eindbod hebben neergelegd, waarin al het mogelijke wordt gedaan om de werkdruk te verlichten. Zij verwijten de FNV ‘profileringsdrang’, omdat deze vakbond - in tegenstelling tot het CNV - stakingen zou doordrukken die een groot deel van de achterban niet wil. FNV Zorg & Welzijn weigert overigens aan te geven hoeveel leden in de kinderopvang werken en hoe hoog het aantal leden is dat de landelijke stakingsactie van vandaag heeft goedgekeurd.

