Elias werd stil geboren: 'We konden niet stoppen met huilen, het deed zo ongelofelijk veel pijn’

Verloskun­di­ge krijgt taart omdat vrouw te vaak ‘sorry’ zei tijdens de bevalling

19 maart Sorry zeggen tijdens de bevalling? Verloskundige Gea Vije (52) vindt dat onnodig. In haar verloskamers geldt daarom de ‘regel’ dat barenden voor elke sorry 2 euro in een fooienpot stoppen. Het brengt een beetje luchtigheid tijdens de bevalling, stelt ze, maar wel met een onderliggende boodschap: ,,De kunst is dat vrouwen op zo’n moment juist loslaten wat andere mensen vinden.”