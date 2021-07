Enig kind? Is dat niet zielig? ‘Onze zoon ervaart geen nadelen’

Moeder Margot Wit heeft samen met haar partner bewust gekozen voor één kind. Al duurde het voor haar wel wat jaren om tot de conclusie te komen dat het oké is zo. ,,Ik kreeg in de eerste jaren wel vaak de vraag wanneer de tweede kwam, of dat een enig kindje niet zielig is. Zelf ging ik er toen ook vaak over nadenken omdat ik zag dat bij anderen de tweede of derde kwam. Maar er zitten naar mijn mening geen grote nadelen aan het hebben van één kind, en ook onze zoon (7) ervaart geen nadelen.”

Publieke opinie

,,Uit geen enkel onderzoek is gebleken dat er nadelen zitten aan het zijn van een enig kind”, weet Marilene de Zeeuw, Klinisch Psycholoog en Infant Mental Health Specialist. ,,Alleen volgens de publieke opinie zitten er nadelen aan, maar dat is niet gegrond. Je kunt je inderdaad wel afvragen of het zielig is, of hoe je kind dan ruzie leert maken en samen leert spelen. Maar dat soort dingen kun je op andere manieren oplossen, door het meer buiten de deur te zoeken en zelf als ouder meer met je kind te spelen.”

Nazia (38) zou wel graag een tweede kindje willen, maar voor haar ligt het wat gecompliceerder. Desondanks heeft zij niet het idee dat haar zoontje iets tekort zal komen. ,,Voor mij denk ik dat het een groter punt zal zijn dan voor mijn zoontje, want hij heeft neefjes en nichtjes van dezelfde leeftijd. Ook ben ik echt blij dat ik hem mijn maximale onverdeelde aandacht en liefde kan geven als enig kind.”

Quote Als ze maar vaak genoeg buiten de deur kunnen spelen en je als ouder wat meer beschik­baar bent, hoeft er geen probleem te zijn Marilene de Zeeuw, Klinisch Psycholoog en Infant Mental Health Specialist

Bondgenootjes

Wit heeft soms het idee dat het wel fijner voor haar zoon zou zijn als hij een broertje of zusje had om bijvoorbeeld mee te spelen op vakantie. ,,Nu heeft hij soms alleen ons om spelletjes mee te spelen. Maar dan besef ik me dat dat op vakantie meer een nadeel is voor ons dan voor hem.” Nazia vindt het wel lastig dat haar zoontje (1) geen broertje of zusje zal hebben als bondgenoot, maar leert hem de neefjes en nichtjes als broer of zus te zien. ,,En ik leer hem dat hij alles met mama, papa, oma of opa mag bespreken.”

De Zeeuw: ,,Ik heb zelf ook een enig kind van 6,5. Ik heb hem sinds jonge leeftijd naar de kinderopvang gebracht om dat contact met andere kinderen een beetje te compenseren. Als ze maar vaak genoeg buiten de deur kunnen spelen en je als ouder wat meer beschikbaar bent om met je kind te spelen, hoeft er geen probleem te zijn. Kinderen hebben behoefte aan een rijke omgeving met allerlei soorten en maten aan relaties, en dat hoeven niet perse broertjes of zusjes te zijn.”

Enig kind: zielig, eenzaam en ongelukkig?

Eén op de elf kinderen in Nederland is enig kind. Dat is twee keer zoveel als dertig jaar geleden. Toch zijn de vooroordelen rondom enig kinderen nog steeds hardnekkig. Ze zouden eenzaam, verwend en minder sociaal zijn. Maar klopt dat? En is het zielig als je kind opgroeit zonder broer of zus? Lees meer over dit onderwerp bij Ouders van Nu.

