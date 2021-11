Extra geld terug voor bijna 290.000 ouders met kinderopvang

Bij twee gedwongen lockdownperiodes van de kinderopvang kregen ouders het verzoek om hun eigen bijdrage voor de opvang door te betalen. Daardoor hielden zij een plek voor hun kinderen en had de sector genoeg geld om noodopvang te bieden aan ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.

Al binnen enkele maanden ontvingen deze ouders automatisch een tegemoetkoming van het kabinet, die ongeveer moest neerkomen op de gehele eigen bijdrage. Nu blijkt echter dat door die snelle uitbetaling, waarbij niet altijd de meest actuele informatie werd gebruikt, circa 30 procent van de ongeveer 670.000 betrokken ouders tot en met 100 euro te weinig heeft gekregen en zo’n 13 procent zelfs meer dan 100 euro. In totaal betreft het dus ongeveer 288.100 ouders.

Onwenselijk

Dat vindt het kabinet onwenselijk, schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Wiersma (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. ,,Het feit dat sommige ouders een financieel nadeel hebben ondervonden van soms enkele honderden euro’s is voor de staatssecretaris van Toeslagen en Douane en mij aanleiding om de regeling kritisch tegen het licht te houden om te bezien hoe deze ouders nader kunnen worden tegemoetgekomen.”

Over de precieze uitwerking, bijvoorbeeld hoe en wanneer de getroffen ouders het extra geld ontvangen, komt binnenkort meer helderheid. In bezwaar- en beroepszaken vanwege een te lage tegemoetkoming waarin de rechter al uitspraak heeft gedaan, zal het kabinet volgens Wiersma niet meer in beroep gaan.

De eerste sluiting betrof de periode van 16 maart tot en met 10 mei 2020 voor de dagopvang en gastouderopvang. De buitenschoolse opvang was tot en met 7 juni 2020 gesloten. De tweede sluitingsperiode startte op 16 december 2020 en eindigde op 7 februari 2021 voor de dagopvang en gastouderopvang. De buitenschoolse opvang bleef gesloten tot en met 18 april 2021.

Tijdelijke versoepelingen

De staatssecretaris van Sociale Zaken maakte maandagavond ook enkele tijdelijke versoepelingen van de strenge kwaliteitseisen in de kinderopvang bekend, vanwege de grote personeelstekorten in de sector.

Zo bieden de regels nu de mogelijkheid om maximaal een derde van het aantal in te zetten beroepskrachten in de opvang te laten bestaan uit medewerkers in opleiding. Wiersma: ,,Ik bereid een aanpassing van de regeling voor, om dit maximum per 1 januari 2022 voor een periode van zes maanden te verruimen naar de helft van het aantal in te zetten beroepskrachten.

Verder zal over het moment waarop een medewerker in opleiding echt als vast gezicht ingezet kan worden op de opvang ‘zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de stabiliteit’, de komende periode in afstemming met de brancheorganisaties en toezichtpartijen nader worden overlegd.

Tot slot zal komende tijd in het toezicht en de handhaving op de wettelijke kwaliteitseisen rekening worden gehouden met verzachtende omstandigheden of overmacht door personeelstekorten op de kinderopvang.

De Brancheorganisatie Kinderopvang laat in een schriftelijke reactie weten dat de ingrepen van de bewindsman ‘niet de ideale oplossing bieden voor het personeelstekort’. ,,De wet biedt die mogelijkheden helaas niet. Vanzelfsprekend blijven we daarover in gesprek met het ministerie en zullen we in de komende dagen zoveel mogelijk handen en voeten geven aan de coulanceregeling die in de brief wordt aangekondigd, zodat deze zoveel mogelijk praktisch toepasbaar is.”

