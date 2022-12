Foetus in kistje ‘schokkend maar begrijpelijk’: ‘Bewust water induwen is manier van afscheid nemen’

update | met video Schoonma­kers vinden bakje met foetus in haven Rotterdam: ‘Niet levensvat­baar’

In het water bij Rotterdam-Heijplaat is vanmiddag het stoffelijk overschot van een foetus gevonden. Direct is de politie een onderzoek gestart. ,,Wat we hebben gevonden, is echt klein. Het is nog geen volgroeide baby’’, legt de politie uit.

7 december