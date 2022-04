Getest: Dit is het beste autostoeltje met gordelbevestiging voor baby’s

In Nederland is een autostoeltje verplicht voor kinderen tot 135 centimeter lang. Autostoeltjes zijn er in verschillende soorten: babystoeltjes, peuterstoeltjes en kinderstoeltjes. Maar je hebt ook stoeltjes die langer ‘meegroeien’ en bijvoorbeeld voor baby’s en peuters geschikt zijn. Daarnaast kun je kiezen tussen een stoeltje met Isofix- of gordelbevestiging.

De Consumentenbond test autostoeltjes op onder meer veiligheid en gebruiksgemak. Er zijn in totaal ruim 180 verschillende stoeltjes getest die op dit moment online verkrijgbaar zijn.

De categorie babystoeltjes is voor baby’s tot ruim 1 jaar. Dat is tot ongeveer 13 kilo of ongeveer 83 centimeter lang. De precieze maten verschillen per stoeltje.

Bij de 37 geteste babystoeltjes met gordelbevestiging komt een stoeltje van Maxi-Cosi als beste uit de test. Een stoeltje van Cybex is de beste koop.

Volledig scherm © Consumentenbond

Met de veiligheid zit het goed bij dit stoeltje van Maxi-Cosi. Het slaagt met vlag en wimpel voor alle botsproeven. Maar ook het comfort is goed. Je baby zit prettig en de benen worden goed ondersteund. Je kunt het harnasje makkelijk verstellen en het stoeltje neemt weinig plaats in op de achterbank.

Het is ook makkelijk in het gebruik. De hoes kun je verwijderen en mag in de wasmachine. Daarnaast kun je het stoeltje gebruiken met gordelbevestiging, maar ook met Isofix. Handig als je het stoeltje in meerdere auto’s wilt gebruiken.

Een nadeel is dat het stoeltje maar tot een lengte van zo’n 75 cm te gebruiken is. Je zult dus sneller moeten overstappen naar een ander stoeltje.

Volledig scherm © Consumentenbond

Dit stoeltje van Cybex is wat goedkoper in aanschaf en scoort niet veel lager dan de Maxi-Cosi. Ook bij dit stoeltje zit het goed met de veiligheid. Het komt goed door alle botsproeven. In tegenstelling tot het stoeltje van Maxi-Cosi kun je het stoeltje van Cybex wat langer blijven gebruiken. Het is geschikt voor baby’s tot 87 cm lang. Het stoeltje is makkelijk in het gebruik en neemt niet veel ruimte in beslag. Je baby zit prettig in de stoel en heeft voldoende ruimte. Je zet je baby vast met een 3-punts harnas. Het stoeltje zelf zet je vast met de gordel. Maar je kunt er ook een los Isofix-onderstel bijkopen. De hoes kan eraf en mag in de wasmachine. Het is wel een lastig klusje om de hoes weer netjes terug te plaatsen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat ze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

