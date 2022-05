Getest: Dit is het beste autostoeltje met Isofix voor peuters

Kinderen tot 135 centimeter (dat is ongeveer tot 9 jaar oud) zijn in Nederland verplicht in een autostoeltje te zitten als ze in de auto reizen. Er zijn verschillende soorten stoeltjes: babystoeltjes, peuterstoeltjes en kinderstoeltjes. Je kiest het juiste type op basis van gewicht of lengte van je kind. Er zijn exemplaren met een gordelbevestiging en Isofix-bevestiging.

De Consumentenbond test autostoeltjes in verschillende soorten en maten op onder meer veiligheid en gebruiksgemak. De Consumentenbond-test is uitgebreider dan de wettelijke toelatingstest. Er zijn totaal 195 autostoeltjes getest die op dit moment online verkrijgbaar zijn.

De categorie peuterstoeltjes is geschikt voor de meeste kinderen van ongeveer 9 maanden tot 3 à 4 jaar oud.

Bij de 17 geteste peuterstoeltjes met Isofix-bevestiging komt een stoeltje van Cybex als Beste uit de Test. Een stoeltje van Joie is Beste Koop.

Beste uit de Test: Cybex Anoris T i-Size

Volledig scherm Best getest. © Consumentenbond

De Cybex Anoris T i-Size is een erg duur stoeltje. De veiligheidsscore ligt op het niveau van achteruitkijkende peuterzitjes. Dit is uitzonderlijk voor stoeltjes die de andere kant opkijken. Hiermee is het een prima alternatief als je geen achteruitkijkend zitje kan of wilt plaatsen.

De Cybex Anoris T i-Size is geschikt voor kinderen vanaf 15 maanden (en minimaal 76 cm) tot ongeveer 6 jaar (115 cm). Hoewel aan de zware kant, is de Cybex toch makkelijk in gebruik. Al zal je hem met z’n 12 kilo niet heel regelmatig uit de auto willen halen. Dit exemplaar neemt bovendien best wat ruimte in.

Maar wie daar mee kan leven, heeft een prima en veilig peuterstoeltje aan de Cybex Anoris T i-Size. Een kind in dit peuterstoeltje zit comfortabel, want het is een tamelijk ruim stoeltje. In een doorsnee peuterstoeltje kun je je kind meenemen tot het ongeveer een meter groot is (105 cm, tot ongeveer 4 jaar). De Anoris kun je langer gebruiken (115 cm, tot ongeveer 6 jaar).

Beste Koop: Joie i-Spin 360 E

Dit peuterstoeltje van Joie haalt een wat lager testresultaat en is een stuk goedkoper dan de Cybex. Het biedt een goede bescherming bij een frontale botsing en een zeer goede bescherming bij een botsing van opzij. Dit stoeltje gebruik je eerst achteruitkijkend. Als je kind ouder is draai je het stoeltje en is het vooruitkijkend te gebruiken.

Hoewel je kind veel ruimte heeft in de Joie i-Spin 360 E blijkt de beenondersteuning niet ideaal. Bovendien is het uitzicht beperkt. Daarnaast is dit stoeltje met bijna 14 kg nog zwaarder dan de Cybex.

Daar staat tegenover dat het reinigen van de Joie i-Spin 360 E weer handiger gaat omdat de stoelhoes makkelijk is te verwijderen. Die hoes kun je wassen in de wasmachine.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

