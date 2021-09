Hard stukje in borst van zwangere Sascha (40) blijkt kanker: 'Nu ga ik dood, kon ik alleen nog maar denken’

Aan de eetkamertafel in haar woning in Zevenhuizen blikt Sascha Borst (40) terug op de tumultueuze zwangerschap van haar tweede kindje. ,,Ik wilde een thuisbevalling. In bad, met allemaal kaarsjes”, vertelt ze. Maar het lot bepaalde anders. Het werd een keizersnede in het ziekenhuis. En ook nog kalend, als gevolg van de chemokuur die de agressieve kanker in haar lijf moest bestrijden. ,,Er was niets magisch aan mijn bevalling.”