‘Helft van kinderen op Eerste Hulp heeft ernstige verwondingen door ongeluk op trampoline’

MARIEKE DOET PABO Marieke heeft zes nagels met met pikzwarte randjes en weet nu dat ze écht juf is: ‘Ja, dat hoort erbij’

Het was vrijdagmiddag en ik had mijn handen even ten ruste gelegd op de houten tafel in de teamkamer. Tot mijn schrik moest ik concluderen dat ik met deze vingers eigenlijk niet met goed fatsoen een graai in de chipsbak kon doen. Hoewel ik mijn nagels altijd kort houd en de lesdag een korte was geweest, telde ik zeker zes nagels met pikzwarte rouwrandjes.