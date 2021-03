Het leek er even op dat vaders vaker de zorg voor kinderen op zich namen, maar niets blijkt minder waar

Aan het begin van de lockdown in april zei 22 procent van de ondervraagde vaders meer te zijn gaan doen in de zorg voor hun kroost. In juni 2020 was dit percentage zelfs 31 procent. Maar uit het onderzoek COGIS-NL, een onderzoek naar gendergelijkheid tijdens de coronacrisis, blijkt dat de stijging niet doorzet. Integendeel: het aandeel vaders dat zei meer te zijn gaan zorgen voor hun kinderen ten opzichte van voor de coronacrisis is afgenomen. In september daalde het alweer naar het niveau van april en in november daalde het percentage nog verder naar 18 procent. „We kunnen zelfs stellen dat de situatie van ouders in november weer lijkt op die van vóór corona”, zegt socioloog en projectleider Mara Yerkes.