Illegale adoptie: ‘Dacht mijn hele leven dat ik ongewild was. Nu blijkt dat ik werd gestolen en verkocht’

Het verhaal van Rani

Rani T’Kindt (42) werd ontvoerd en verkocht door nonnen in India: ,,Toen ik in de media vertelde dat een adoptiebureau mij gestolen had, stuurden ze een dreigbrief: ‘Stop hiermee!’”

Rani werd als baby ontvoerd door enkele nonnen in India, en verkocht aan een Gents adoptiebureau. Aan haar ouders maakte de non wijs dat Rani overleden was. ,,Terwijl zij rouwden om de dood van hun kind, zat ik al op een vliegtuig naar België. Mijn adoptieouders dachten dat ik was afgestaan.”

,,Mama? Waarom gaat dat bruin niet van mijn lijf?” Rani T’Kindt was 6 jaar en zat thuis in Gent in bad, gefrustreerd met een washandje over haar lichaam te schrobben. De andere kindjes hadden een veel lichtere huidskleur dan zij, en zij wilde er net zo uitzien. Haar mama moest lachen. ,,Dat bruin kan je er niet af wassen, meisje, omdat jij in India geboren bent.” Annemie en haar man Armand waren altijd heel open geweest over het feit dat Rani geadopteerd was: ,,Jouw mama had geen centjes om voor jou te zorgen, en daarom stuurde ze jou naar hier”, legden ze uit. Dat verhaal klopte maar half. Rani werd op 2 januari 1979 inderdaad geboren als enig kind van een koppel uit de laagste kaste van Pondicherry, een stad in het zuidoosten van India. Maar ze werd nooit afgestaan voor adoptie. Ze werd ontvoerd en verkocht, en daarna illegaal naar België verscheept.