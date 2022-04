Ingrids zoon bleek een pester: ‘Ik had niet verwacht dat hij dit een ander kind aan zou doen’

Babybrein maakt enorme groeispurt door tussen 5 en 10 maanden, blijkt uit onderzoek

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het eerste levensjaar van een kind is de vorming van sociaal gedrag. Pasgeborenen kunnen niet veel meer dan huilen, in de loop van het jaar worden het steeds meer sociale wezentjes. Hoe precies, is nu onderzocht door de Universiteit Utrecht.

26 maart