Je kind showen op je socials? ‘Het is gewild materiaal voor criminelen’

Trots een onschuldige foto van je kind op social media plaatsen: dat zou moeten kunnen. Helaas kunnen kinderfoto's makkelijk in een kinderpornonetwerk terechtkomen, weet het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Zelfs als enkel het gezichtje van je kind zichtbaar is. Daarnaast ontneem je je kind de mogelijkheid om zelf te kiezen of hij op het internet geplaatst wil worden, vinden deze experts.

,,Criminelen kunnen iedere foto van je kind gebruiken om te verspreiden in een kinderpornonetwerk, origineel of gefotoshopt. De foto’s op social media komen ook in handen van Facebook en Google, die er allerlei algoritmen op los laten, zoals gezichtsherkenning. Plaats je een foto van je kind, besef dan dat je de macht over die foto permanent kwijt bent”, zegt Arda Gerkens. Zij is directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).

Natuurlijk wil je het laten zien aan de wereld als je dochter de spagaat kan doen. ,,Maar vanuit mijn perspectief is dat niet heel handig. Net als strandfoto’s in badkleding. Gezichtjes van kinderen kunnen trouwens ook gemakkelijk worden uitgesneden en op pornografische beelden worden gefotoshopt”, zegt Gerkens.

‘Negen van de tien keer gebeurt er niks’

Oprichter van Bureau Jeugd en Media, Justine Pardoen, denkt hier hetzelfde over. ,,Niet alleen strandfoto’s zijn niet veilig, ook foto’s waar de schattigheid van een kind vanaf straalt zijn vaak gewild materiaal voor criminelen. Negen van de tien keer zal er waarschijnlijk niks met de foto gebeuren, maar wat kan helpen is om je kind niet frontaal in beeld te brengen, maar liever onherkenbaar van de achterkant of zijkant, en niet met het hele lichaam.’’

Quote Wij krijgen dit soort gefotoshop­te afbeeldin­gen te zien, maar weten niet wie de kinderen zijn Arda Gerkens

Of de foto’s van je kind voor dit soort doeleinden zijn gebruikt, is iets waar je vrijwel nooit achter kunt komen, volgens Gerkens. ,,Wij krijgen dit soort gefotoshopte afbeeldingen te zien, maar weten niet wie de kinderen zijn. We weten vrij weinig over hoe criminelen foto’s van kinderen zoeken om die in een andere context te gebruiken. Maar vaak worden foto’s rechtstreeks van social media accounts afgeplukt, dus zet je profielinstellingen altijd op privé. Alles wat op je telefoon staat wordt vaak ook geüpload op een cloud, dus beveilig die ook met bijvoorbeeld tweestapsauthenticatie.’’

Er komt een dag dat je kind een eigen account wil op TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat of andere social media. En dan? Zo voed je je kind digitaal op, volgens Ouders van Nu.

Beslissen voor je kind

Pardoen wijst op een ander probleem met het plaatsen van foto’s van je kind op social media. Namelijk dat je de beslissing voor je kind neemt of het wel of niet op internet staat. ,,Beslissen voor je kind is op zich niet erg: dat doen we constant, in het belang van het kind. Je kind op social media zetten is echter nooit in het belang van je kind.’’ Je ontneemt je kind er de kans mee om voor zichzelf te kiezen over hoe ze zich online presenteren, vindt Pardoen. ,,Over hun foto’s op social media kunnen kinderen later ontevreden zijn of gepest worden. Vanaf een jaar of negen in de prepuberteit krijgen kinderen hele eigen ideeën en kan je kind dit al gaan uitdrukken.’’

Het is volgens Pardoen goed je kind om zijn toestemming te vragen om foto’s van hem te plaatsen vanaf erg jonge leeftijd, ook al weet een kind van vier nog niet goed waar hij ‘ja’ of ‘nee’ tegen zegt.

Daar is Gerkens het ook mee eens. ,,Praat daarnaast met je kind over seksuele ontwikkeling, zodat hij weet wanneer bepaald contact ongepast is en zich vrij voelt hierover te praten met jou. Kindermisbruik vindt in negentig procent van de gevallen plaats met iemand uit de omgeving, bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf, een buurman of een familielid. Blijft daar dus ook attent op, naast de risico’s op internet.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.