Juul (28) beviel na 35 weken zwangerschap: ‘Tot aan bevalling 36 uur per week gewerkt’

Mijn bevallingBevallen: vrouwen doen het al eeuwen en raken er nooit over uitgepraat. Bevallingen zijn prachtig, loodzwaar en veranderen je leven. In deze serie bevallingsverhalen creëren ouders openheid door het eerlijke verhaal van hun bevalling te delen. De Limburgse Juul Schloen (28) beviel drie maanden geleden na een zwangerschap van 35 weken.

Ze is een hardwerkende verpleegkundige uit Simpelveld, dolgelukkig dat ze met haar vriend Glenn Weckseler (35) een eerste kindje verwacht. De zwangerschap zonder fysieke of mentale problemen was een droom. Er was geen enkele aanleiding dat ze eerder zou bevallen van haar zoontje Jent. Toch gebeurde het en ze is er nog steeds beduusd van: ,,Ik heb tot aan de dag van mijn bevalling 36 uur per week gewerkt.”

Schloen is werkzaam op een verpleegafdeling met chronisch zieken, fysiek zwaar werk. Toch wilde ze tot 36 weken doorwerken: ,,Die laatste week keek ik uit naar mijn verlof, het werk werd steeds zwaarder. Op een ochtend begon had ik last van mijn buik en rug, ik dacht dat ik mijn lichaam overbelast had. Die middag ben ik op kantoor gaan werken, zodat ik niet meer hoefde te tillen en staan. Thuis heb ik nog gekookt. Toen ik naar de wc ging had ik bloedverlies en verloor ik de slijmprop. Het klinkt misschien naïef, maar niets in mij zei dat mijn bevalling ging beginnen.”

De verloskundige adviseert met twee paracetamol en een warme kruik naar bed te gaan. ,,Ze vermoedde dat ik een blaasontsteking had. Ik ben heel nuchter, dus mijn verhaal klonk niet alarmerend. De volgende ochtend heb ik mijn urine weggebracht en heb ik me na enige twijfel ziekgemeld op mijn werk. Na een rustige dag thuis ging het wel weer, maar mijn manager raadde me aan thuis te blijven. Ondertussen kreeg ik de uitslag van het urineonderzoek: geen blaasontsteking.”

Die middag is haar buik weer onrustig. Haar vriend is ervan overtuigd dat de weeën zijn begonnen, maar Schloen is in volle ontkenning: ,,Hij was op zijn telefoon aan het timen en had de verloskundige al geappt. Die vroeg of ik een harde buik had en ik antwoordde dat ik alleen wat krampjes voelde. Ik had geen idee dat mijn bevalling allang was begonnen, ik spoorde mijn vriend zelfs nog aan om naar een etentje te gaan.”

Die avond gaat het stel toch maar even langs bij de verloskundige. ,,Ze zei: ‘jullie worden papa en mama en gaan nu naar het ziekenhuis, je hebt al vijf centimeter ontsluiting.’ Ik brak en huilde dat ik geen spullen bij me had. Ik had mijn vluchtkoffer nog niet ingepakt en de hond was alleen thuis. We zouden zelfs nog een weekje op vakantie gaan als mijn verlof was begonnen. Ik voelde heel erg: hij kan nu nog niet geboren worden, hij is nog niet af. Ik was er nog niet aan toe.”

Eenmaal in het ziekenhuis daalt enige rust neer. ,,Ik was op de goede plek en ik kon niets meer aan de situatie veranderen, dus heb ik me eraan overgegeven. Een gynaecoloog kwam me uitleggen hoe het gaat bij een geboorte van een prematuur kindje.” Schloen voelt zich rustig omdat haar eigen verloskundige naar het ziekenhuis komt om haar te begeleiden. Ook haar geboortefotograaf is er, om de bevalling vast te leggen.

De sfeer in de verloskamer is ondanks de vroeggeboorte fijn: ,,Ik heb tijdens mijn bevalling op een skippybal zitten lachen. De weeën kon ik goed opvangen, maar toen de weeën afzwakten en ik moe werd, kon ik de pijn minder goed hebben. Ik kreeg een pompje met pijnstilling dat de pijnpieken weghaalde en waardoor ik af en toe wat kon doezelen om kracht op te doen voor het persen.”

Omdat zoon Jent prematuur geboren zal worden, staat er een kinderarts klaar in de verloskamer vanaf de persfase. ,,Het was spannend. Hoe groot zou hij zijn? Zou hij wel meteen gaan huilen? Het moment waarop hij geboren werd, is niet te beschrijven. Het was prachtig, Glenn pakte hem aan. Ik vond het zo mooi dat mijn vriend hem als eerste in zijn handen hield.”

De baby weegt 2835 gram en heeft een goede start. ,,Dat hij voorliep qua groei is zijn geluk geweest. De kinderarts gunde ons het gouden uurtje samen, daarna moest hij naar neonatologie. Daar lag hij in een warmtebedje aan de hartmonitor. Hoewel hij flink was en het goed deed, was het spannend. Je kijkt dagenlang naar de monitoren om te kijken of alles wel goed gaat en hij geen dips heeft.”

Na vijf dagen op neonatologie, mag baby Jent mee naar huis. Daar belandt Schloen niet op een roze wolk: ,,Ik heb tot aan de dag van mijn bevalling 36 uur per week gewerkt en geen dag verlof gehad. Toen ik thuis was met mijn baby, merkte ik dat ik geen rust had. Ik heb niet kunnen afschakelen en mijn werk niet kunnen overdragen. Ik was nog helemaal niet in de stemming voor het thuis zijn met een baby. Dat was moeilijk, het duurde vier weken tot ik rust kreeg.”



Naast het gevoel dat ze iets heeft gemist, heeft ze ook last van schuldgevoelens: ,,Ik wilde perse tot 36 weken zwangerschap doorwerken, terwijl ik een fysiek zwaar beroep heb. Of het hierdoor komt dat Jent te vroeg is weet ik niet, maar waarom nam ik geen rust, voor mijn baby? Ik raad collega-verpleegkundigen nu aan om na 34 weken zwangerschap te stoppen met werken. Je lijf maakt een kindje en heeft rust nodig. De volgende keer pak ik het anders aan.”

