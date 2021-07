Kim Kötter over drukte: ‘De afgelopen tijd merkte ik dat ik te veel hooi op mijn vork had’

Zoon Ted werd afgelopen februari geboren en is de derde zoon Kötter en haar man, zanger Jaap Reesema (36). ,,Een paar weken na Teds geboorte zei Jaap uit de grond van zijn hart: ‘Een derde is volmaakt. Zo was ons gezin bedoeld’”, vertelt Kötter. Aanvankelijk was het een grote schok voor het stel, juist omdat de zwangerschap op natuurlijke wijze tot stand kwam. Met name Reesema moest wennen aan het idee van een derde kind. Hij raakte in paniek en dat maakte Kötter extra zenuwachtig, zo vertelt in het nieuwste nummer van Kek Mama.