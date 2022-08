Kinderen weer massaal op de fiets naar school: in deze gemeentes fiets je het veiligst

Vanaf deze week zijn alle scholen in Nederland weer begonnen. Dat betekent ook meer fietsende kinderen op de weg - en dat is helaas niet zonder risico, voor zowel fietsers als automobilisten. ,,Haasten op de fiets is gevaarlijk, dus vertrek op tijd vanaf huis.”

In Nederland vinden er 8628 fietsongevallen per jaar plaats. Waar de meeste ongelukken plaatsvinden verschilt sterk per regio, blijkt uit onderzoek van vergelijkings- en adviesplatform Independer op basis van data van Rijkswaterstaat. Zuid-Holland is met ruim 2400 fietsongevallen binnen de bebouwde kom de onveiligste provincie voor fietsers, terwijl Drenthe met ‘maar’ 2,5 geregistreerde fietsongevallen per 10.000 inwoners de meest fietsveilige provincie is. Volgens Independer is het opvallend dat in en nabij kustplaatsen veel ongelukken gebeuren met fietsers. Hoe je die ongelukken voorkomt? Het is belangrijk dat ouders hun kinderen vanaf het begin veilig leren fietsen en ze goed voorbereiden op het verkeer, ook als ze al ouder zijn”, zegt Douwtje de Vries. Ze is hoofd communicatie bij de Fietsersbond, een Nederlandse partij die de belangen van fietsers behartigt.

Quote Wij adviseren een fiets met zowel een terugtrap­rem als een handrem, maar als je toch één type rem kiest, ga dan voor de terugtrap­rem Douwtje de Vries

Geen fiets ‘op de groei’ kopen

,,Kinderen veilig laten fietsen begint met een veilige fiets. Een fiets ‘op de groei’ kopen is niet verstandig, want kinderen voelen zich vaak minder zeker op een te grote fiets. Daarnaast is het gevaarlijk, want een kind moet met zijn voeten plat op de grond kunnen staan om veilig snel te kunnen stoppen. Wij adviseren een fiets met zowel een terugtraprem als een handrem, maar als je toch één type rem kiest, ga dan voor de terugtraprem. Een handrem is voor sommige kinderen nog te zwaar of lastiger te gebruiken, terwijl een terugtraprem bijna vanzelf gaat.” Doe als ouders regelmatig een technische check bij de fiets van je kind, zegt De Vries. ,,Werken de remmen goed, is de verlichting goed, zit de kettingkast er nog steeds omheen, dat soort zaken.”

Liever een kratje

Een zware rugzak met boeken achterop de fiets kan ook voor risico’s zorgen onderweg. Dat pubers niet met fietstassen willen fietsen begrijpt De Vries, maar hang de tas nooit aan je stuur. ,,Een krat of rekje voor of achterop de fiets is wel een veilige optie. Als je alleen de bagagedrager met snelbinders gebruikt, moet je er goed op letten dat er geen bandjes van je tas tussen de spaken of om de achteras kunnen draaien. Probeer je boekentas ook niet té zwaar te maken. Het klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar het is belangrijk om daar alert op te blijven.” In Nederland is een fietshelm niet verplicht, maar volgens De Vries kiezen wel steeds meer ouders én ouderen voor deze optie. ,,Wij hebben er nog geen onderzoek naar gedaan, maar we weten dat er steeds vaker voor een fietshelm voor kinderen wordt gekozen.”

Valt je kind in slaap in het kinderzitje tijdens het fietsen? Maak 'm wakker, want dat gebungel met het hoofdje is niet goed voor de nekspieren, legt veilig vervoerexpert Mariëlle Hermans van Ouders van Nu uit.

Veilige route

Naast een veilige fiets is het kiezen van een veilige route ook van belang. ,,Kies liever een veilige route dan een kortere route. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde gevaarlijke kruispunten of plekken waar je erg dicht langs de auto’s rijdt die je kunt vermijden? We raden ouders aan om de (nieuwe) route naar school een aantal keer samen te fietsen. Sta stil bij de mogelijk onveilige plekken en oefen hoe hier veilig te handelen.”

Als laatste advies wil De Vries ouders meegeven om te zorgen dat kinderen op tijd van huis vertrekken. ,,Haasten in het verkeer zorgt sneller voor gevaarlijke situaties, zoals nog even snel door rood fietsen, en voor minder opmerkingsvermogen.”

Wie is de schuldige?

Er bestaat nog wel eens verwarring over wie er verantwoordelijk is bij een fietsongeval, zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer. ,,Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een zwakke verkeersdeelnemer, zoals een fietser of voetganger, is de bestuurder van het motorrijtuig standaard aansprakelijk. Er zijn uitzonderingsgevallen, maar de zwakke verkeersdeelnemer wordt wettelijk beschermd. In de situatie waarin de automobilist aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, betaalt de verplichte WA verzekering 100 procent van de schade die de fietser geleden heeft.”

