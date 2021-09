Kinderombudsvrouw denkt aan strafbaar stellen van pesten

Noémie wordt niet natuurlijk zwanger: 'Mis­schien is er wel een reden dat ik mij niet kan voortplan­ten’

8 september Eva Mouton richtte ‘de Buskesclub’ op, een club die vrouwen met een onvervulde kinderwens samenbrengt. Eén van hen is Noémie (39). Door een auto-immuunziekte is de kans héél klein dat ze ooit zwanger kan raken. Haar enige optie is een ingrijpende vruchtbaarheidsbehandeling, maar dat ziet ze niet zitten. Ze vertelt openhartig over het verdriet en de twijfels die ze ondanks haar keuze voelt, en hoe ze de moeder in haar toch gelukkig probeert te houden. ,,Wat als er iets mis zou zijn met de baby? Wil ik dat op mijn geweten hebben? Het is niet omdat het kan, dat het ook per se moet.”