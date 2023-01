Kinderwens? ‘Let op weekmakers, stress en voeding’

Kinderwens? Dan word je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk zwanger. De wereldwijde vruchtbaarheid is de afgelopen decennia met ruim vijftig procent achteruit gegaan, dus in de praktijk is het vaak lang niet zo makkelijk. Iets wat soms met onderliggende aandoeningen te maken heeft, maar vaak ook met een leefstijl die niet ideaal is.

Binnen één jaar zwanger raken is volgens gynaecoloog Maddy Smeets ‘snel’. Als je dan nog niet zwanger bent met een normale menstruatiecyclus, dan kun je doorverwezen worden naar een fertiliteitsarts of gynaecoloog. De leeftijd van de eicel beïnvloedt de kans op een zwangerschap enorm: snel zwanger worden lukt dus waarschijnlijk het best vóór je 35ste, zegt Smeets.

BPA in je voeding

Uiteraard is het belangrijk je ovulatie en vruchtbare dagen goed te kennen als je zwanger wil worden. Daarnaast is voeding iets om extra op te letten tijdens het zwanger worden, volgens fertiliteitsarts Inge van der Velpen. ,,Microplastics en BPA vind je tegenwoordig volop in waterflesjes, de binnenkant van blik en vooral ook in opwarmmaaltijden, fast food of ingevroren maaltijden. Onder andere deze studie uit de Verenigde Staten laat zien dat BPA de vruchtbaarheid negatief kan beïnvloeden.”

,,BPA is een synthetisch oestrogeen en een verstoorder van je natuurlijke oestrogeen, testosteron en van de schildklier. Je kunt het stofje terugvinden in het vocht van de follikel en in het baarmoederslijmvlies. Daarmee heeft het invloed op de innesteling van het embryo, en op de delingskwaliteit van de eicel”, zegt Van Der Velpen.

Dat is belangrijk, want naarmate een embryo zich ontwikkelt, vindt er een proces van delingen plaats, vertelt Van Der Velpen. ,,Tijdens deze delingen is de dna-kwaliteit van de eicel en zaadcel ontzettend belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de delingen goed of fout gaan. Teveel fouten in deze delingen zorgen ervoor dat het embryo niet door kan groeien tot een goede zwangerschap. Dat kan dus leiden tot een miskraam”.

Lage spermakwaliteit

,,Tegenwoordig groeit slechts één op de drie bevruchte eicellen uit tot een gezonde zwangerschap. Soms wordt het embryo al afgestoten tijdens je menstruatie, voordat je een positieve zwangerschapstest hebt kunnen doen. Je bent dan kort zwanger geweest zonder het te weten”, aldus Van Der Velpen.

Mannen die veel BPA in hun urine hebben, hebben volgens deze studie een vier keer grotere kans op lage sperma-aantallen, drie keer grotere kans op verminderde spermavitaliteit, en twee keer grotere kans op verminderde spermabeweegbaarheid, volgens Van Der Velpen.

Quote Ftalaten hebben een negatieve invloed op de ontwikke­ling van de testikels, waardoor die later minder testoste­ron produceren en zaad van verminder­de kwaliteit Inge van der Velpen

,,De man kan dus het beste meedoen met de voorzorgsmaatregelen die de vrouw neemt. Daar horen ook supplementen bij van hoge kwaliteit met omega 3, zink, selenium, folaat en ijzer. Het liefst begint de vrouw al drie maanden voor de bevruchting met het slikken van supplementen”.

Studies die het verband tussen BPA en vruchtbaarheid aantonen komen weliswaar niet uit Nederland, maar ook in Nederland zijn de effecten op mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid goed voor te stellen, volgens Van Der Velpen. ,,In Nederland is er op dit moment geen regelgeving over BPA voor vrouwen met een kinderwens of zwangere vrouwen. In Denemarken en Frankrijk bijvoorbeeld wel”.

Zo veel mogelijk biologisch, en zo min mogelijk voorverpakt voedsel eten dus. Ook waarschuwt Van Der Velpen voor ftalaten: die vind je in de meeste schoonheidsproducten met parfum. Ftalaten zijn weekmakers, en hebben niet alleen invloed op de vruchtbaarheid van de man en vrouw, maar ook op een mannelijk embryo in de baarmoeder. ,,Ftalaten hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van de testikels, waardoor die later in het leven van je kind minder testosteron produceren en zaad van verminderde kwaliteit: dit heet het ftalaatsyndroom”.

Bewegen, slapen en geen tabak of alcohol

Tijdens het zwanger worden wil je ook zorgen voor voldoende lichaamsbeweging. Maar ook weer niet té veel, want dan ga je ongewild het stresshormoon cortisol aanmaken. Van Der Velpen legt uit dat de aanmaak van cortisol veel energie kost voor je lichaam, energie die dan niet meer naar je voortplanting gaat.

,,Wist je dat 25 tot 35 procent van de vrouwen stress ervaart vóór een fertiliteitsbehandeling in het ziekenhuis, en dat 40 tot 75 procent stress ervaart tijdens de behandeling? Dat bevordert de effectiviteit van zo’n behandeling niet bepaald. Een goed idee is dus om vooraf aan bijvoorbeeld een terugplaatsing bij een IVF-traject te relaxen met mindfulness oefeningen.”

Zorg tot slot voor genoeg slaap, rook niet, drink niet en begin aan folaatsupplementen, adviseert Smeets. ,,Ervaar je veel pijn tijdens je menstruatie? Laat je dan controleren op endometriose. Dat komt bij 2 tot 10 procent van de vruchtbare vrouwen voor, en kan zorgen voor cystes in je eierstokken wat het zwanger worden in de weg kan staan”.

