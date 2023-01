Kinderwens, of (nog) niet: hoe weet je of je er klaar voor bent?

Tegenwoordig heeft een op de vijf West-Europese vrouwen geen kinderen. Daarvan is de helft bewust kinderloos. ,,We voelen dat er meer nagedacht wordt over een kinderwens, zeker bij jonge koppels”, zegt gynaecoloog Magali Verheecke van het Academisch ziekenhuis in het Vlaamse Turnhout. ,,Het is niet meer zo evident om in deze onzekere tijden met oorlogen, stijgende (energie)prijzen en klimaatveranderingen zwanger te worden en een kind op te voeden.”