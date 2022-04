Koningsspelen weer als vanouds groots gehouden

Dit jaar daagt de organisatie kinderen uit om fit of fitter te worden. Zo is er bij de Koningsspelen volop aandacht voor zang en dans. De FitTop10 van Kinderen voor Kinderen is het Koningsspelenlied van de tiende editie. Er is een dansinstructie voor leraren beschikbaar.



Olympisch judoka Roy Meyer gaat alle kinderen daarnaast helpen bij bewegen. De topsporter doet online de oefeningen voor, ondersteund door enkele kinderen. In de speciale work-outsessie komen allerlei verschillende oefeningen voorbij.



Meyer: ,,Sporten heeft als kind voor mij veel betekend, dus ik zie het als een missie om de magie door te geven. Bewegen is belangrijk, het is een universele taal waardoor je je kunt uiten, of een manier om zaken te verwerken. En je bent in contact met je lichaam en de natuur. Je wordt er gezonder en gelukkiger door.”



Zelf is de judoka een flinke spierbundel, maar Meyer benadrukt dat het voor kinderen nog niet belangrijk is om zulke spieren te kweken. ,,Het gaat om plezier krijgen in bewegen. Mocht je later wel zo’n lichaam willen, dan wordt het gemakkelijker om als volwassene sportieve doelen te stellen en te behalen. De associatie met sport is dan veel positiever.”