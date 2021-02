Kraamverzorgster Jolanda op de tractor in sneeuwstorm naar gezin: ‘Ik wilde eerst gaan lopen’

Je bent kraamverzorgster en er wacht tijdens een ijskoude sneeuwstorm een gezin op je. In alle vroegte. Hoe kom je dan toch veilig op de plaats van bestemming? Over het antwoord op die vraag hoefde Jolanda Elbert (52) niet lang na te denken. Ze kwam met de tractor.

De bewoners van de Hondsdraf in het Overijsselse dorp Nijverdal keken verbaasd op toen maandagochtend in alle vroegte een tractor stopte bij de woning van Martin Staman en Sabine Grooters. Want wie had er in hemelsnaam de jachtsneeuw, snijdende wint en ijzige temperaturen getrotseerd?

„Het was een heel spektakel hier in de straat”, vertelt Sabine, moeder van de pasgeboren Luuk. „Wij waren druk met met het zorgen voor Luuk en onze dochter Noor en hadden eerst niets in de gaten.”

Quote Ouders kunnen toch wat onzeker zijn, of het misschien even helemaal niet meer weten en dan is het goed om er te zijn Kraamverzorgster Jolanda Elbert Ervaren als ze is, weet de 52-jarige Jolanda Elbert als geen ander hoe belangrijk het is om er te zijn wanneer er net een kindje geboren is. Ruim dertig jaar werkt ze nu in de kraamzorg. „Ouders kunnen toch wat onzeker zijn, of het misschien even helemaal niet meer weten en dan is het goed om er te zijn”, vertelt ze.



Kraamzorg Naviva moet momenteel alle zeilen bijzetten om die zorg te kunnen bieden tijdens deze winterse omstandigheden. „Het is al erg druk omdat er veel baby’s geboren worden en daar komt de sneeuw en kou ook nog eens bij”, vertelt Jolanda. „Martin en Sabine hadden eerder een kraamverzorgster uit Vriezenveen, maar die durfde het niet aan om de weg op te gaan. Dus toen hebben ze mij ingeschakeld omdat ik dichterbij woon.”

Jolanda mocht niet lopen

Jolanda: „We kunnen elkaars huizen bijna zien als er geen bomen staan, dus het was echt dichtbij voor me. Ik wilde eerste gaan lopen, maar mijn man zei dat daar helemaal niets van in kwam. Hij zou me wel even met de tractor brengen. Het scheelt dat hij zelf een landbouwmechanisatiebedrijf heeft, dus konden we met een heel nieuwe tractor op pad die van de modernste snufjes is voorzien.”

De tocht naar de Kruidenwijk in de sneeuwjacht zal Jolanda niet meer vergeten. „Het was echt heftig en in al die jaren dat ik nu werk als kraamverzorgster heb ik nog nooit zulke weersomstandigheden meegemaakt. Ik denk dat het ook de eerste en laatste keer was. Het was in ieder geval wel heel bijzonder.”

Quote Als de sneeuw tijdens de bevalling was gekomen, dan was de verloskun­di­ge niet op tijd geweest en hadden we het met z’n tweetjes moeten doen Sabine Grooters, moeder van baby Luuk

Die mening delen de kersverse ouders Martin en Sabine ook. „Luuk werd op 4 februari geboren, gelukkig net voor de sneeuw. Want als die tijdens de bevalling was gekomen, dan was de verloskundige niet op tijd geweest en hadden we het met zijn tweetjes moeten doen. Het ging allemaal zo snel.”

Verhaal om nooit te vergeten

„Het is zo’n bijzondere tijd, dat maakt het ook wel weer heel mooi”, vertelt Sabine verder. „Luuk is geboren in coronatijd en dan ook nog eens met die sneeuw erbij. Een voordeel ervan is dat de wereld voor ons nu als gezin heel sereen en rustig is. En dat zelfs de kraamverzorgster op de tractor kwam om ons te helpen, dat zullen we vast en zeker ook nog heel vaak vertellen. Het is echt een verhaal voor op de boekenplank, dat Luuk nog vaak te horen zal krijgen.”

