Laagopgeleide ouders mondiger gemaakt om laag schooladvies te verhogen: ‘Dit is onacceptabel’

Kind zijn in deze tijd bepaald niet zorgeloos: ‘Laatst heb ik iets heel engs op het nieuws gezien’

Ben je eindelijk herenigd met je klasgenootjes na een wereldwijde pandemie, zit je met buikpijn in de klas omdat je piekert over de oorlog in Oekraïne. Volgens Israe (11), Kyan (10) en Mats (10) uit groep zeven is kind zijn in deze tijd bepaald niet zorgeloos. Over hoe je in je vel zit, zou volgens de drie kinderen vaker in de klas gepraat moeten worden.

11 april