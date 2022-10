Liefdesbaby als lijm voor samengesteld gezin? ‘Let op, het is next level’

StiefouderdagJe huwelijk loopt op de klippen en je ontmoet na je scheiding de liefde van je leven. Hij of zij heeft net als jij uit een eerdere relatie kinderen en jullie krijgen samen nog een kind. Wat is de rol van deze liefdesbaby? Dient hij of zij als superlijm om van het gezin een eenheid te maken?

Esther Methorst (47) kreeg drie jaar geleden samen met haar nieuwe liefde nog een kind: ,,Het was voor ons een grote verrassing dat we samen nog een nakomertje kregen; ik was 44 toen ik zwanger raakte. We zijn heel erg blij met onze zoon en zien hem als een cadeau, maar niet alle reacties binnen ons gezin waren even positief en dat doet je als ouder pijn.”

Een ‘liefdesbaby’ binnen een samengesteld gezin heeft een unieke rol. Dit kind heeft namelijk als enige met iedereen in het gezin een bloedband. Volgens Patricia Heije (51), oprichter van Stiefgoed en opleider van stiefgoedcoaches, komt de behoefte voor een kind met de nieuwe partner voort uit een bevestiging van liefde: ,,Als je na een scheiding weer verliefd wordt en overtuigd bent dat het deze keer wel voor altijd is, dan is zo’n kind de kers op de taart.”

Complex samengesteld gezin

Het kan volgens haar twee kanten opgaan: ,,Het kind wordt door iedereen met open armen ontvangen en verwend, of het hele gezin slaat op teelt en belandt in een crisis. Over het algemeen vinden ex-partners de komst van zo’n baby ingewikkeld: het is voor hen moeilijk om te zien dat de unieke ouderschapsrelatie die ze met jou hebben, ineens ook iemand anders toebehoort.”

Wanneer er een liefdesbaby wordt geboren binnen een samengesteld gezin, spreek je volgens relatietherapeut en psycholoog Sjoera Dikkers (53) van een complex samengesteld gezin: ,,Er ontstaan binnen het gezin nog meer lagen en verbindingen. Door het guppie dat er bijkomt word je ‘echte’ familie van je stiefkinderen: jouw kind is biologisch gezien een broertje of zusje van je stiefkind. Zelfs als je huwelijk opnieuw strandt, blijven jullie voor altijd met elkaar verbonden.”

Olie op het vuur

Volgens Heije is het een feit dat de nieuwe baby de verbinder is van zo’n samengesteld gezin: ,,Of je dat nu wel of niet wil, alle lijntjes gaan langs hem of haar. Ik zou ouders nooit afraden om ervoor te gaan, maar het is wel next level. Dikkers raadt het ouders af als een van hen in vechtscheiding ligt: ,,Je gooit dan olie op het vuur en dat is niet verstandig. Het is fijn als je als ouder stevig in je schoenen staat: als je als ouder kampt met haat, jaloezie of gevoelens dat je er niet toe doet, wordt het ingewikkeld.”

Het is belangrijk om als ouder te beseffen dat je met de komst van zo’n liefdesbaby een nieuw kerngezin creëert binnen het samengestelde gezin, vertelt Heije: ,,Daar is niets mis mee, maar accepteer dat er meerdere systemen zijn binnen het grote geheel. Veel gescheiden ouders focussen op het feit dat ze een ‘normaal’ gezin zijn. Niet doen: er zijn nu eenmaal meerdere lagen met bijbehorende moeilijkheden.”

Eer de relatie met je ex

Wat kun je nog zelf nog meer doen om van je patchworkgezin een succesnummer te maken? Heije: ,,Zorg voor een goede relatie met je ex-partner. Of je het nu wil of niet, de baby krijgt ook een plek in zijn of haar leven. Wat voor draak je ex ook is, probeer in te zien wat hij of zij wel goed doet. Breng je ex zelf op de hoogte van de zwangerschap, zodat hij of zij het nieuws niet via de kinderen hoeft te vernemen.”

Dikkers: ,,Eer de relatie met je ex omwille van je kinderen. Dit is voor gescheiden ouders het moeilijkste gedeelte, maar het is voor iedereen fijn als je hardop kan zeggen: wat heb ik fijne kinderen samen met jou. De nieuwe baby krijgt ook een rol in het leven van je ex, al is het maar via verhalen die jullie kinderen vertellen. Reageer als ex-partner positief en vertel je kinderen dat je blij voor ze bent dat ze een broertje of zusje krijgen.”

Baby als trekpleister

Grote broers en zussen reageren niet altijd even enthousiast op de komst van een nieuwe spruit. Methorst maakte dit ook mee toen ze haar zwangerschap aankondigde: ,,Je denkt leuk nieuws te brengen, maar de kinderen waren niet meteen enthousiast.” Volgens Dikkers komen pijnlijke reacties vaak voor en is dat ook niet gek: ,,Als ouder ben je verliefd op je nieuwe partner en de baby die op komst is, maar je kinderen zitten in de rouw. Ze verliezen een bepaalde positie binnen het gezin en dat kan pittig zijn.”

Het kan ook doorslaan naar de andere kant: ,,De baby is dan juist de trekpleister voor broers en zussen en ze willen vaker in het gezin met de baby zijn dan bij de andere ouder”, vertelt Heije. Dikkers: ,,Dit kan zijn omdat het daar gezellig is, maar het kan ook voortkomen uit een bedreigend gevoel dat je als kind niet wil dat je vader of moeder een nieuw leven opbouwt zonder jou.”

Onderhoud je kerngezin

Aandacht hebben voor alle kinderen wordt volgens Heije door ouders als de grootste uitdaging gezien binnen een complex samengesteld gezin. ,,Je bent geneigd veel aandacht te hebben voor de momenten waarop al je kinderen er zijn, maar vergeet niet om je nieuwe kerngezin te onderhouden. Breng tijd met zijn drieën door en voel je daar niet schuldig over.”

Bij spanningen of ruzie binnen de liefdesrelatie zie je dat er binnen een gezin vaak twee kampen ontstaan met de kinderen. De liefdesbaby zit daar altijd tussenin en dat kan ingewikkeld zijn, zegt Dikkers. ,,Geef het tijd. Volgens de wetenschap duurt het vijf tot zeven jaar voordat een samengesteld gezin op dreef is. Zijn er blijvende moeilijkheden, schroom dan niet hulp in te schakelen: een baby is nu eenmaal geen superlijm die alles bij elkaar houdt en het gaat niet altijd vanzelf goed.”

