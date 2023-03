Lilian helpt slimme peuters: ‘Ouders niet geloofd als ze zeggen dat hun kind een voorsprong heeft’

kinderwens ‘Ik had nooit verwacht dat mijn levensge­luk af zou hangen van het wel of niet krijgen van een kind’

Theaterregisseur Maaike van Langen (51) woont in Amsterdam en Berlijn met haar man en jongenstweeling (11). Over de reis die ze aflegde om na jaren zwanger te worden, schreef ze haar debuutroman 28 embryo’s. Het boek gaat over vier Amsterdamse stellen die er alles aan doen om hun grootste wens in vervulling te laten gaan: een kind krijgen.