Liz (3) scoort met versie van ‘Ik ben kachel’ achter op de fiets: ‘Zegt niets over onze opvoeding’

Tanja en Hans uit Zutphen gaan viral met foto van hun vier geslaagde kinderen: ‘Ze studeerden samen aan tafel’

Vier afgestudeerde kinderen in één huishouden: je ziet het zelden, maar in Zutphen, bij Tanja Papez en Hans Willemsen hangen toch echt vier vlaggen voor de deur. Alle kinderen uit hun samengestelde gezin sleepten afgelopen maand een diploma in de wacht.

11 juli