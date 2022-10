Luibov vluchtte zwanger uit Oekraïne, baby David is nu een lichtpuntje voor hele opvanglocatie

Doula Catharina (67): ‘Een bevallende vrouw in haar diepste dierlijk­heid zien is prachtig’

Als geboortecoach begeleidde Catharina Ooijens (67) honderden vrouwen tijdens hun bevalling. Vrouwen met nare seksuele ervaringen, met trauma, vrouwen die er alleen voor staan. Nu gaat de enige doula in loondienst van een ziekenhuis in Nederland met pensioen. ‘Je bent een kind aan het ontvangen, dat is iets magisch.’

12 september