Meester Roy bereikt miljoenen leerlingen met zijn grappige én informatieve vlogs: ‘Ik voer geen act op’

Zijn online bereik is inmiddels behoorlijk groot. Zeg maar gerust ‘bizar’ groot. Met 8,5 miljoen maandelijkse volgers is meester Roy een ware influencer. Ook op straat of in de supermarkt wordt hij vaak herkend. Maar de Houtenaar zelf blijft er nuchter onder. ,,Het is bijzonder om zo veel waardering te ontvangen. Toch doe ik het om zo veel mogelijk positieve aandacht voor het onderwijs te trekken. En maak ik alles met een flinke dosis humor en zelfspot.”