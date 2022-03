Met een groep naar de verloskundige in plaats van in je eentje: ‘Gezellig en je hebt steun aan elkaar’

Marlies Rijnders, onderzoeker bij TNO Child Health, haalde zo'n tien jaar geleden de Centering-methode naar Nederland, een zorgmodel uit de Verenigde Staten waarbij cliënten niet één-op-één, maar in groepsverband worden gezien. Vooral zwangere vrouwen blijken enthousiast. ‘Wat gebeurt er als je meer patiënten bij elkaar zet? Dan praten mensen ineens over dingen waar ze normaal hun mond over houden.’

Onder CenteringZorg valt niet alleen CenteringPregnancy (CP), de methode wordt ook toegepast bij mensen met vragen over ouderschap (CenteringOuderschap) of bij diabetespatiënten (CenteringDiabetes). ,,Voor zwangeren betekent het dat ze hun consulten met de verloskundige in een groep van acht tot twaalf vrouwen krijgen in plaats van één-op één. De eerste intake is wel alleen met de verloskundige, maar daarna kun je ervoor kiezen alles in groepsverband te doen. De consulten duren gemiddeld twee uur en er wordt véél meer besproken dan tijdens een individueel consult. Veel vrouwen vinden die diepgang waardevol’’, zegt Rijnders.

Positieve gedragsverandering

Rijnders deed samen met Eline Vlasblom, eveneens onderzoeker bij TNO Child Health, onderzoek naar de effecten van de Centuring-methode op zwangere vrouwen, verloskundigen en ouders. Ze zagen dat een overduidelijk voordeel is dat vrouwen snel een hechte groep vormen, die ook veel aan elkaar hebben wanneer de zorgverlener uit beeld is. ,,Doordat zwangere vrouwen hierbij de mogelijkheid krijgen om samen en onder begeleiding van de verloskundige en één andere zorgverlener al hun twijfels, ervaringen en vragen te bespreken, ontstaat er vaak positieve gedragsverandering onder invloed van de groep. Denk bijvoorbeeld aan minder roken, minder drinken en gezonder eten. Daarnaast had ruim 85 procent van de vrouwen die de Centering-methode volgde een goede start met borstvoeding, tegenover 76,3 procent na individuele consulten. Verrassend genoeg heeft zo’n 7 procent van de CP-vrouwen te maken met zwangerschapshypertensie (hoge bloeddruk ten gevolge van de zwangerschap, red.), tegenover 14 procent van de vrouwen die niet aan Centering doen,’’ vertellen Rijnders en Vlasblom.

Gea Reussing, verloskundige

Zelf bloeddruk meten

Gea Reussing, verloskundige bij Verloskundigenpraktijk NOP in Emmeloord, begeleidt Centering-groepen en ziet er ook de voordelen van in. ,,Vrouwen zijn vaak eerst sceptisch, maar later toch erg blij ervoor te hebben gekozen. Het is gezellig in zo’n groep, en het biedt informatieve verdieping. Praten over praktische dingen als kinderopvang, consultatiebureau en het ouderschap kan ook, en dat gebeurt meestal niet tijdens een individueel consult.’’

Zwangere vrouwen worden uiteraard wel altijd kort gecontroleerd door de verloskundige, door middel van uitwendig onderzoek, en er wordt naar de hartslag van de baby geluisterd. Bloeddruk meten de vrouwen vaak, maar niet altijd, zelf op, en ze noteren de uitslag ook zelf. ,,Daardoor zijn ze erg betrokken bij hun eigen gezondheid. Vrouwen die Centering Pregnancy hebben gedaan gaat het niet alleen makkelijker af met het starten van borstvoeding, maar kijken ook meer tevreden terug op hun bevalling. Zo’n 40 procent van de zwangeren in onze praktijk kiest inmiddels voor CP’’, aldus Reussing.

Kosten en opbrengsten

Ook voor de verloskundige kan CenteringZorg voordelen hebben. Vrouwen appen bijvoorbeeld elkaar vaak eerst met twijfels en klachten in plaats van dat ze de verloskundige meteen in paniek opbellen. En alhoewel een consult twee uur duurt, bespaart het al met al ook veel tijd in individuele consulten voor de verloskundige.

Rijnders en Vlasblom vertellen dat CenteringZorg op de lange en korte termijn ook de zorgkosten kan drukken. ,,Voor de circa 16.333 zwangere vrouwen die CP hebben gekozen komt dat neer op een jaarlijkse besparing van ongeveer 816,650 euro. Als je de goede gezondheidsgewoonten doorrekent op de lange termijn is dat in de levensloop van de vrouw erg kosteneffectief. Op korte termijn zorgt het echter wel voor extra kosten bij de verloskundige: zij betaalt namelijk de tweede zorgverlener die aanwezig is bij de consulten. Dat kan bijvoorbeeld een lactatiekundige of kraamverzorgster zijn.’’

Reussing hoopt dat dit hét zorgmodel gaat worden in de toekomst, want zo leren zwangeren optimaal van elkaar en hebben ze automatisch een steungroep wanneer de baby er is. Rijnders en Vlasblom voegen toe dat naar schatting nu zo’n 150 verloskundigenpraktijken in Nederland Centuring aanbieden. ,,Nu is CenteringZorg een zogeheten ‘goed onderbouwde interventie’, maar dit jaar zal dat een upgrade krijgen naar een ‘evidence based interventie’. Dan zullen hopelijk nog meer praktijken aansluiten.’’

