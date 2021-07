Michel en Suzan zien met lede ogen aan hoe hun dochter (21) afglijdt: ‘Niemand helpt ons!’

Tim heeft het syndroom van Down maar doorliep de reguliere basis­school: ‘Je gunt elke klas zo’n kind’

15 juli En ineens is het vandaag de laatste dag van Tim op school. Dat wordt wennen voor zijn klasgenootjes van groep 8 en ook voor basisschool De Bergse Zonnebloem, waar hij acht jaar lang op zat. Tim Groenewegen (12) heeft het syndroom van Down en maakte met zijn aanwezigheid de school specialer dan de meeste andere scholen in Rotterdam. Op het slotfeest gaf hij zijn juffen Laura en Jane vandaag een oorkonde en pluim, voor de jarenlange betrokkenheid en inzet van de school.