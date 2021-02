Mireille is hoogleraar verloskunde: ‘Veel ongeboren kinderen met een afwijking halen het’

Kraamtijd in quarantai­ne: zo help je de kersverse moeder

17 februari Moeder worden, vooral voor de eerste keer, is een van de meest ingrijpende veranderingen in je leven. Nu in coronatijd is de realiteit van je kraamtijd waarschijnlijk mijlenver verwijderd van hoe je je die had voorgesteld. Maar ook voor familieleden en vrienden levert zo’n ‘quarantaine-kraamtijd’ vragen en hindernissen op. Wil je toch iets doen om te helpen? Dan heb je misschien iets aan de volgende tips.