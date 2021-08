Mirella van Markus en haar vrouw wilden kinderen: ‘Zeven mannen verder hadden we nog geen donor’

Demi en Thécla vinden zaaddonor via Twitter: ‘Wachttij­den tot 3 jaar, dat houden we niet meer vol’

7 juli Dán maar via Twitter. Demi en Thécla Viring namen een radicale beslissing. In hun verlangen om eindelijk zwanger te worden, plaatsten ze een oproep op internet. Het lesbische stel is afhankelijk van een zaaddonor, maar in de klinieken is de wachttijd inmiddels drie jaar. ,,We hebben nu een heel fijne kandidaat. Super spannend.’’