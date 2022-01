Moederschap is soms een worsteling: ja, je bent de hele tijd moe en nee, het houdt nooit op

marieke doet pabo Op kerstavond was Marieke met de luizenkam in de weer: ‘Moet er bron- en contacton­der­zoek komen?’

Het is kerstvakantie, al anderhalve week. Het thuisonderwijs voor het geval dat, staat in de steigers en nu is het tijd om uit te rusten. Genietend van mijn rust op de bank, zag ik in mijn ooghoek al een paar dagen iets wat ik liever wegdrukte. Iets waarvan ik het bestaan na twee jaar pandemie ook eigenlijk compleet was vergeten.

29 december