Naomi van As (38): ‘Ik dacht dat ik een strenge moeder zou zijn, maar dat valt reuze mee’

Voordat ze ouders werden, hadden voormalig hockeyster Naomi van As (38) en haar vriend, schaatser Sven Kramer, een lijst met dingen die ze nóóit zouden doen. ,,Daar moet ik nu hard om lachen”, zegt ze in een interview met Kek Mama .

Hoewel Van As en Kramer geen vastomlijnde ideeën over de opvoeding hadden, hadden ze wel een lijstje met dingen die ze nooit zouden doen: niet voor de tv eten, weinig schermtijd en netjes aan tafel zitten. In de praktijk, dochter Kae is inmiddels 2, valt dat tegen, vertelt Van As in het nieuwste nummer van Kek Mama. ,,Ik dacht dat ik een strenge moeder zou zijn. Maar dat valt dus reuze mee. Ook om het mezelf wat makkelijker te maken, soms heb ik gewoon geen zin in gezeik”, aldus de voormalige tophockeyer.

,,Dus Kae kijkt weleens een filmpje terwijl ik haar tanden poets, anders gaat die mond gewoon niet open”, zegt Van As. ,,En soms weigert ze wat ik haar voorschotel. Als ik dan alleen met haar ben, zet ik echt weleens de tv aan. Dan lepelt ze ineens alles zo naar binnen. Ik probeer het te minimaliseren, maar af en toe is dit wel de manier om even mijn handen vrij te hebben en ook wat te kunnen eten”, vertelt Van As.

Quote We willen zo veel mogelijk voorkomen dat Kae ziek wordt en Sven aansteekt, dat kan hij zich niet permitte­ren Naomi van As

Geduld

Het moederschap heeft haar veranderd, vertelt ze in het interview. Waar ze voorheen niet bekend stond om haar geduld en naar eigen zeggen ‘een snel leven had en altijd haast’, kan dat nu niet meer. ,,Een peuter die opschiet, bestaat gewoon niet. Dus schakel ik terug en ga mee in haar ritme.”

Van As presenteerde afgelopen jaren Zappsport, maakte een hockeyboek en heeft een sportkledinglijn met haar vriendin en eveneens voormalig tophockeyer Ellen Hoog. Die wil ze uitbreiden en professionaliseren. Van As doet dat als familie oppast, want Kae gaat niet naar de crèche. Dat is een bewuste keuze, vertelt ze. ,,Daar dwarrelen zo veel virussen, met al die hoestende kinderen. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat Kae ziek wordt en Sven aansteekt, dat kan hij zich niet permitteren. We merken dat ze toe is aan iets van een peuterschooltje, toch wachten we nog even. We slaan onszelf voor onze kop als Sven ziek wordt in een olympisch jaar.”

