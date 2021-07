Niet-leerbaar verklaarde Sten (18) inspireert velen met vechtsporttraining

Wanneer Sten (18) op jonge leeftijd al uitvalt binnen het onderwijs, heerst er veel onduidelijkheid: wat nu? Hij krijgt een leerplichtontheffing en kan geen onderwijs meer volgen. Sten, zijn familie én trainer Patrick zitten niet bij de pakken neer, want bij sportclub Unity99 in Rotterdam ontwikkelt Sten zich tot vechtsporttrainer. Zijn moeder deelt het verhaal op LinkedIn en bereikt daarmee duizenden mensen.

,,Veel weet hij er zelf niet veel meer van”, begint Natasja Hoogerheide, moeder van Sten, over zijn schooltijd. Die tijd was niet makkelijk, omdat hij erg angstig was. Sten heeft een vorm van autisme en de schoolperiode heeft best een trauma achtergelaten. ,,Dat is ook een van de redenen dat ’ie er niet over wil praten. Hij wil het graag achter zich laten en op de toekomst focussen.”

Het was al snel duidelijk dat normaal onderwijs niet zou werken voor Sten. Hij komt op het speciaal onderwijs terecht, maar ook hier kunnen ze niet de een-op-een zorg bieden die hij nodig heeft. Sten wordt op zijn zestiende niet-leerbaar verklaard en krijgt een leerplichtontheffing. ,,Dat is natuurlijk heel naar, want je wenst dat niet voor je kind. Het voelt hopeloos en liet bij mij ook wel een trauma achter”, aldus Natasja.

Quote Ik was twaalf toen ik vroeg of ik een keertje mocht helpen. Ik heb toen veel geoefend en nu mag ik hele klassen zelf lesgeven Sten (18)

Vechtsport

Maar, al snel gaat de knop om bij Natasja. Ze wil niet blijven hangen in de negatieve gevoelens en begint de zoektocht naar een plek waar Sten blij kan zijn. ,,Hij budode, een speciale vechtsport voor kinderen met autisme, toen al bij Unity99. Hier kon hij echt zichzelf zijn. Ik dacht er toen wel aan of dit misschien een maatwerkplek, een plek waar iemand met speciale behoeftes zichzelf kan ontwikkelen, zou kunnen worden voor Sten.”

En dat wordt het, na veel geregel, vanaf zijn dertiende. Sten wil helpen bij het geven van de lessen. ,,Ik zag mijn leraar Patrick van Daalen lesgeven en vond dat er leuk uitzien. Ik was twaalf toen ik vroeg of ik een keertje mocht helpen. Ik heb toen veel geoefend en nu mag ik hele klassen zelf lesgeven. Het leukste vind ik om kinderen iets te leren. Ik wil Patrick vooral heel erg bedanken dat hij in mijn leven is.”

Quote Mensen denken vaak dat een vechtsport agressief is, maar dat is niet zo Sten (18)

Europees kampioen

Op school lukte het Sten dus niet om zichzelf te ontwikkelen, maar bij Unity99 wel. ,,Ik train nu zelf Braziliaans- en traditionele Jiu jitsu en het geeft mij veel rust. Je bent bezig met je lichaam en maakt contact met anderen. We leren dingen als respect hebben en op een goede manier met elkaar omgaan. Mensen denken vaak dat een vechtsport agressief is, maar dat is niet zo.”

Sinds kort heeft de 18-jarige een nieuw doel voor ogen: hij wil wedstrijden gaan spelen. En daarbij hoort natuurlijk veel trainen. ,,Ik ben nu fulltime in de dojo te vinden om te trainen of training te geven. Tegenwoordig krijg ik zelfs training in Braziliaans Jiu jitsu van Europees- en Braziliaans kampioen Daniël de Groot van CheckmatRotterdam bij Unity99. Dat vind ik echt een hele grote eer.”

Natasja is erg trots op haar zoon Sten. Om die reden plaatste ze een bericht met daarin zijn verhaal op LinkedIn, dat al snel duizenden mensen bereikt.

Toekomstperspectief

Er zijn helaas in Nederland veel meer kinderen zoals Sten, die in het huidige onderwijssysteem tussen wal en schip belanden. Natasja heeft een idee hoe dit opgelost kan worden. ,,In het onderwijs is maar weinig ruimte voor maatwerk. Als een school niet werkt, zou het top zijn om voor Sten een plek als Unity99 ook goed te keuren als onderwijs. Het woord leerplicht zou ontwikkelrecht moeten worden.”

Gelukkig heeft Sten het op het moment aardig op rolletjes. Hij is blij en kan, ondanks het gebrek aan een diploma, doen waar hij goed in is en gelukkig van wordt.

,,Wij zeggen altijd dat je moet kijken naar wat iemand wél kan en vooral niet op te geven. Daar kom je het verste mee”, besluiten moeder en zoon eensgezind.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

